'2 ton kokainin adresi Türkiye’ydi'

Peru’nun en büyük liman şehri olan El Callao’daki bir depoda ele geçirilen 2 ton 310 kilo 760 gram kokainin varış yerinin Türkiye olduğu resmi kurumlar tarafından doğrulandı.

Ele geçirilen kokainin Türkiye’ye gönderileceği iddiası, haftasonu bazı ulusal ve uluslararası medya kurumları tarafından da duyurulmuş ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. Geçen Cuma günü, ahşap kutuların içinde bir konteynerde 337 adet kauçuk kalıp içine gizlenmiş olarak ele geçirilen 2,3 ton kokain, Türkiye’ye deniz yoluyla sevk edilecekti. El Callao şehrinin polis müdürü Luis Angel Bolanos, “Uyuşturucu kartellerinin sevkiyatları genellikle Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa’ya yapmayı tercih ettiklerini biliyorduk ancak bu seferki hedef Türkiye’de bir limandı” dedi.

Avrupa’da kokainin kilosunun 50 ila 60 bin dolara satıldığını belirten polis müdürü, ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 20 milyon doların üzerinde olduğunu kaydetti. Konuyla ilgili Peru İçişleri Bakanlığı da bir tweet attı ve deniz yoluyla sevk edilmek üzere beklerken ele geçirilen uyuşturucunun varış yerinin Türkiye olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi