20 binden fazla Müslüman bir araya geldi

ABD’nin en köklü Müslüman oluşumlarından Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) tarafından düzenlenen yıllık buluşma, Illinois eyaletinin Chicago kentinde başladı.

Şehrin Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Kongre Merkezi’nde “60 Yıllık Hizmet: İleriye Doğru Yol Almak” ana temasıyla başlayan toplantı 4 gün sürecek. Kuzey Amerika genelinde 20 binden fazla Müslümanın bir araya geldiği toplantıda ülkenin önde gelen Müslüman liderleri, aktivistler, Müslüman eğlence sektöründen ünlüler ve resmi davetliler sunumlar yapacak. Kongre öncesi basına açıklama yapan ISNA yöneticisi Ashfaq Syed, ISNA’nın kuruluşunun 60. yılını kutladıklarını belirterek, “‘60 Yıllık Hizmet: İleriye Doğru Yol Almak’ temasının, kaydettiğimiz adımların ve bir organizasyon olarak ne kadar ilerlediğimizin güzel ve zamanında bir ifadesi olduğuna inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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