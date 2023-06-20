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20 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

2002'den beri "ilk kez" Batı Şeria'ya hava saldırıları yapıldı

20 Haziran 2023, Salı 14:22
İşgal altındaki Batı Şeria, dün 2002'den bu yana ilk kez İsrail güçlerinin hava saldırısına hedef oldu.

İsrail güçlerinin 6 kişiyi öldürdüğü 66 kişiyi de yaraladığı baskında, Filistinli direnişçilerin orduya ait zırhlı aracı el yapımı bombayla hedef alması sonucu 7 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusu, İkinci İntifada'dan bu yana 20 yıl sonra Batı Şeria'da ilk kez bir hava saldırısı düzenledi ve baskında Apache (AH-64) tipi helikopter kullandı.

Uzmanlar, İsrail ordusunun başarısızlığına dikkati çekerek Filistinli direnişçilerin silahlı eylemlerinde daha organize hareket ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun sahadaki başarısızlığı

Filistinli siyasi analist ve yazar Haldun el-Bergusi, Cenin olaylarının İsrailli siyasileri özellikle sağ kesimden gelen "Batı Şeria'ya birkaç gün sürecek büyük bir askeri saldırı düzenlenmesi" yönündeki baskılara boyun eğdirebileceğini söyledi.

Bergusi, "Cenin'de yaşananların, rutin bir operasyon yapan işgalcileri şaşkınlığa uğrattığı açık. Bir patlamanın olması, olayın seyrini bir Filistinliye yönelik yakalama operasyonundan İsrailli askerleri kurtarma operasyonuna çevirdi." dedi.

İsrail güçlerinin dün baskın sonrası Cenin'den çekildiği sırada gerçekleştirdiği saldırıyı ise Bergusi, "ordu saflarındaki yaralanmanın ardından itibarını düzeltme girişimi" şeklinde niteledi.

Bergusi, baskının sonuçlarına ilişkin "İsrail siyasetinin farklı güvenlik ve politik yansımaları mevcut. Bunların en belirgini; büyük bir operasyonun tüm Filistin topraklarında patlamaya yol açabilmesidir. Bunun da başta Filistin yönetimi olmak üzere bölgesel ve uluslararası boyutta olumsuz yansımaları olur." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli uzman, muhtemel olumsuz yansımalarına rağmen Cenin baskınında yaşanan olaylar nedeniyle İsrail ordusunun Batı Şeria'da büyük bir saldırı düzenlemesinin ihtimal dışı olmadığını ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün, "Hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla Batı Şeria'nın kuzeyinde geniş çaplı bir operasyon düzenlemenin vakti gelmiştir." açıklamasında bulunmuştu. Smotrich, konuyla ilgili olarak İsrail güvenlik kabinesinin toplanması talebinde bulunacağını belirtmişti.

"Filistinli grupların, işgal güçlerine büyük bir meydan okuması söz konusu"

Ramallah merkezli Yebbus Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Süleyman Bişarat, Cenin olaylarının iki bağlamda ele alınabileceğini söyledi.

Bişarat, "Birincisi; istihbarat ve güvenlik alanındaki gücü nedeniyle işgal güçlerinin yeterli bilgiye sahip olduğu varsayılan bir alanda yedikleri tokat. Bu durum, sahada yaşadıkları başarısızlığın büyüklüğünü ortaya koyuyor." dedi.

İkinci bağlamın "Filistin direniş gruplarının gelişimiyle" ilgili olduğunu kaydeden Bişarat, "Bu durum bizi, küçük grupların eylemlerinden veya yarı bireysel eylemlerden Filistinli grupların daha organize silahlı eylemlere dönüşümünü konuşmaya yöneltir." diye konuştu

Bişarat, dün Cenin'de İsrail aracının hedef alınmasına ilişkin de "Patlayıcıların özelliği ve Filistinli grupların pusu taktiği, Batı Şeria’daki saha çalışması ve direniş yönteminin daha organize bir duruma geldiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Cenin'deki gelişmeleri, "Filistinli grupların işgal güçlerine büyük bir meydan okuması" şekilde niteleyen Bişarat, şunları kaydetti:

"Dünkü operasyon ve sonuçları, işgal güçlerini Cenin'de hatta Batı Şeria bölgesinde sahada nasıl hareket edeceği konusunda gelecekteki hesaplarını gözden geçirmeye zorlayabilir."

Bişarat, İsrail'in baskınları daha geniş askeri saldırılara dönüştürebileceğini ve bu saldırılarda uçak gibi savaş silahlarını kullanabileceğini dile getirdi.

"Batı Şeria'da İsrail'e karşı askeri operasyonumuz durmayacak"

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı Cenin Tugayı, dün Cenin'in El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bölgeden çekilen bir askeri aracı hedef aldıklarını açıkladı.

Cenin Tugayı, kentin çeşitli noktalarında İsrail güçleriyle yoğun silahlı çatışmaların yaşandığını ve İsrail askerlerinin doğrudan hedef alındığını duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından, "Batı Şeria'da İsrail'e karşı askeri operasyonumuz durmayacak. Düşman, suikast politikasına, tutsaklara ve kutsallara yönelik ihlallerine devam ettiği müddetçe daha fazlasını beklemelidir." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Ebu Hamza, Cenin'de ölenlerden ikisinin Kudüs Seriyyeleri mensubu olduğunu aktardı.

İsrail güçleri, dünkü Cenin saldırısında bir grup gazeteciye de ateş açtı ve kameraman Hazım Nasır'ı belinden yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Kızılaya ait iki ambulansı gerçek mermilerle hedef aldığı, araçlarda maddi hasar oluştuğu belirtildi.

İsrail'in kanlı Cenin baskını

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde "aranan bir kişiyi yakalamak" iddiasıyla Cenin kentine baskın düzenledi.

Filistinli direnişçilerin ağır mukavemetiyle karşılaşan İsrail ordusuna ait bir zırhlı araç el yapımı patlayıcılarla hedef alındı.

Görgü tanıkları, askeri aracın hedef alınmasının ardından yüzlerce askeri aracın farklı giriş noktalarından şehre baskın düzenlediğini anlattı.

İsrail askerlerinin hareket eden her şeye ateş açtığını söyleyen tanıklar, silah seslerinin şehrin her yerinden duyulduğunu aktardı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin helikopterle sivil bir binaya füze saldırısı düzenlediğini, sosyal medya kullanıcılarının saldırının ve binadan yükselen dumanların görüntülerini hesaplarından paylaştığını belirtti.

İsrail ordusu, 2002'den bu yana dün ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'da sivil binalara yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

AA

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