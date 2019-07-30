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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

2016'dan bu yana 796 bin düzensiz göçmen yakalandı

30 Temmuz 2019, Salı 11:55
Türkiye'de 2016'dan itibaren kara ve denizlerde alınan tedbirler ve düzenlenen operasyonlar sonucu 795 bin 875 düzensiz göçmen ile 18 bin 775 organizatör yakalandı.

Güvenlik kaynaklarının verilerinden derlenen bilgiye göre, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasındaki Türkiye, politik ve ekonomik açıdan gelişmemiş devletler ile Batı ülkeleri arasında köprü niteliği taşıyor.

Bu özellikleriyle düzensiz göçmenler tarafından transit ülke olarak kullanılan Türkiye, son dönemde bölgesinde kazandığı güçle de üçüncü ülke vatandaşlarının "hedef ülkesi" haline geldi.

Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlar'da süregelen çalkantılar sonucu tarihsel bağları ve sorumluluk anlayışı nedeniyle düzensiz göç akınıyla karşı karşıya kalan Türkiye, izlediği stratejiyle bu süreci başarıyla yönetiyor. Türkiye, diğer yandan da insan ticareti ve düzensiz göçle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Göçmenler, maddi olanaklarına göre 500 ila 7 bin avro arasında değişen ücretlere başka ülkelere taşınıyor. Organizatörler, 7 bin avro ve fazlasını ödeyeni lüks yatlarda, 500 avro civarı ödeme yapanı ise gayriinsani şartlarda "umut yolculuğuna" çıkarıyor.

İllegal faaliyetlerini yürütürken gizlilik prensibiyle hareket eden organizatörler, para transferini "hawala" adı verilen ve "yeraltı bankacılığı" olarak nitelendirilen sistemle gerçekleştirirken, aralarındaki irtibatı son teknolojiyi kullanarak sağlıyor.

Uyuşturucu ve terörden sonra en çok para kazandıran üçüncü suç türü olduğu uluslararası raporlarda kabul edilen göçmen kaçakçılığıyla ellerindeki her türlü imkanı kullanarak mücadele eden güvenlik güçleri, bir taraftan ülke sınırları dahilinde operasyonlarını sürdürürken diğer taraftan da sınır aşan bu suç türüyle etkin mücadele için yabancı muhataplarıyla iş birliği yapıyor.

Güvenlik güçlerince 2016 yılından Temmuz 2019'a kadar 795 bin 875 düzensiz göçmenin "umut tacirlerinin" elinden kurtarıldığı operasyonlarda, 18 bin 775 organizatör ise adalet karşısına çıkarıldı. Organizatörlerin 4 bin 883'ü tutuklandı.

Yılbaşından itibaren ise 177 bin 654 göçmen umut tacirlerinin elinden kurtarılırken, operasyonlarda 4 bin 542 organizatör yakalandı. Bunlardan 927'si tutuklandı.

Terör örgütü üyelerini de kaçırdılar

Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, terör örgütü üyelerinin de gerek Türkiye'den kaçmak gerekse ülkeye girmek için göçmen kaçakçılarıyla yakın iş birliğinde olduğu tespit edildi.

2016'dan itibaren 343 FETÖ, 249 PKK/KCK üyesi ile dini istismar eden 240 ve aşırı sol örgüt üyesi 13 terörist yasa dışı sınır geçişi yaparken yakalandı.

Ölümle sonuçlanan umuda yolculuklar

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bu sene 144 düzensiz göçmen, trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerle öldü.

Bu yıl içinde şu ana kadar Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen denizde öldü. Geçen yıl 93, 2017'de 56, 2016'da 192, 2015'te 279 düzensiz göçmen denizde ölmüştü.

Trafik kazalarında 64 düzensiz göçmen öldü

Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya ya da başka şehirlere gitmeye çalışırken geçirdikleri trafik kazalarında ise aynı dönemde 64 düzensiz göçmen öldü. Trafik kazalarında geçen yıl ise 43 düzensiz göçmen ölmüştü.

Yasa dışı yollarla bu yıl Türkiye'ye giriş yapmaya çalışanlardan 39'u Van'da (İran sınırında), Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyenlerden 13'ü ise Edirne'de donarak öldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadelesi sayesinde, bu yıl şu ana kadar "Türk Arama Kurtarma Bölgesi" içinde kalan kara suları ile uluslararası sularda 16 bin 724 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yurt dışındaki operasyonlar

Türk polisinin yabancı muhataplarıyla iş birliği sonucu diğer ülkelerde bu yıl düzenlenen operasyonlarda ise 148 organizatör yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında İngiltere, İtalya ve Ukrayna ile yapılan bilgi paylaşımları sonucunda, "Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı" olarak tabir edilen Irak uyruklu Akbar Omar Tawfeeg ve hakkında işlem yapılan 53 organizatör ile 569 düzensiz göçmen yakalanmış, organizatörlerden 39'u tutuklanmıştı.

Yine Almanya ile eş zamanlı yapılan "Action Day" operasyonunda 16 organizatör ile 104 göçmen yakalanmıştı.

Güvenlik yetkilileri, düzensiz göçle mücadelenin Türkiye sınırları içi ve dışında aralıksız devam edeceğini belirtti.

AA

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