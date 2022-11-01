2021’de en çok yanan alan Türkiye’de

Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa’daki orman yangınları ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı son rapor Türkiye’de 2021 yaz aylarında meydana gelen orman yangının yol açtığı felaketi gözler önüne serdi.

AB’nin Ortak Araştırma Merkezi, 34 Avrupa ülkesinden aldığı verilerle orman yangınlarına ilişkin 2021 raporunu yayımladı. Raporun 11’inci sayfasındaki grafiğe göre Türkiye’de 2011-2020 arasındaki orman yangın sayısının yıllık ortalaması 2631 iken 2021’de orman yangın sayısı ortalamadan az bir artışla 2793 olarak yer alıyor. 2011-2020 arasında Türkiye’de toplam 9095 hektar orman alanı yanarken, 2021 yılında ise yanan toplamorman alanı 139 bin 505 hektar. Rapora göre 2021 yılında Avrupa’da en çok yanan ve yangınlardan etkilenen bölgeler Türkiye’de bulunuyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 114

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.