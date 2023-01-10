2021’de her 4,4 saniyede bir çocuk veya genç vefat etti

Birleşmiş Milletler (BM), 2021’de her 4,4 saniyede bir çocuk veya genç ölümünün gerçekleştiğini, önlem alınmaması halinde 2030’a kadar daha fazla çocuk veya gencin vefat edebileceğini bildirdi.

BM Çocuk Ölümleri Tahminleri Kuruluşlar Arası Grubu’nun (BM IGME) yayımlanan son raporuna göre, 2021’de 5 milyon çocuk 5 yaşından önce vefat ederken, 5-24 yaş arası 2,1 milyon çocuk veya genç öldü.

BM’nin yayımladığı bir diğer rapora göre, aynı dönemde 1,9 milyon bebeğin ölü doğduğu tespit edilirken, bu sebeple ölümlerin sağlık sistemine adil erişim ve yüksek kaliteli çocuk sağlığı hizmetlerinin sağlanması tedbirleri vesilesiyle azaltılabileceği belirtildi.

2000 yılından bu yana dünya genelinde her yaşta daha düşük ölüm riski kayda geçerken, küresel olarak 5 yaş altı çocuk ölümleri yüzde 50 azaldı.

BM, sağlık sistemlerinin yeteri kadar geliştirilmemesi halinde 2030’a kadar yaklaşık 59 milyon çocuk ve gencin ölebileceği, 16 milyon bebeğin ise ölü doğum nedeniyle kaybedilebileceği uyarısında bulundu.