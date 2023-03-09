2022'de 9 Filistinli kadın daha İsrail tarafından öldürüldü

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail güçlerinin 2022'de 9 Filistinli kadını öldürdüğünü açıkladı.

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Filistin İnsan Hakları Merkezi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Filistinli kadınların 2022'de de İsrail'in doğrudan ihlallerine maruz kaldığı ve bu sürede 3'ü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6'sı işgal altındaki Batı Şeria'da olmak üzere 9 kadının İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü aktarldı.

Yine 2022 yılı içerisinde 12'si Batı Şeria'da, 33'ü Gazze'de olmak üzere 45 Filistinli kadının İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in uyguladığı yıkım politikasının özellikle kadınları mağdur ettiği vurgulanan açıklamada, 2022 yılında 64'ü kadın 142'si çocuk olmak üzere toplam 315 kişiden oluşan 52 ailenin yaşadığı 54 evin İsrail güçlerince yıkıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 2023'ün başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 59 Filistinli kadının tutuklandığı belirtildi.

Hâlâ 29 Filistinli kadının, "insan yaşamının en temel ihtiyaçlarından dahi yoksun olan" İsrail cezaevlerinde tutuklu bulunduğu, fiziksel ve psikolojik her türlü baskıya ve toplu cezalandırmalara maruz kaldığı kaydedildi.

Uluslararası toplumdan "Filistinli kadınları doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapması" istenilen açıklamada, Filistin toplumunda da kadınların etkili bir şekilde korunmasını ve eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesini sağlayan politikaların benimsenmesini garanti eden yasaların çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Filistinli gruplardan "kadınların mücadeledeki rolüne" övgü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart'ın İsrail işgalinin bir sonucu olarak Filistinli kadınların Filistin'de devam eden acılarını vurgulamak için bir fırsat olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "İsrail'in Filistinlilere yönelik öldürme, tutuklama, yerinden etme, evleri yıkma gibi giderek artan uygulamalarının suç sayılması" çağrısında bulunuldu.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Gazze'de düzenlenen bir etkinlikte yayınlanan görüntülü konuşmasında, "Filistinli kadınların, mücadeleleriyle olağanüstü bir rol üstlendiklerini ve eşsiz bir rol model olduklarını" söyledi.

Filistin toplumunda ve İsrail'e karşı mücadelede kadınların rolünden övgüyle söz eden Nehale, özellikle İslami Cihad Hareketindeki kadınların zor görevler üstlendiğini sözlerine ekledi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de yaptığı yazılı açıklamada, Filistin toplumundaki kadınların direnişinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Filistinli kadınların, İsrail'in ihlallerine karşı hâlâ cesurca karşı koyduğu gibi Filistinli kadın mahkumların da "tüm hak ve özgürlüklerini kazanmak amacıyla" hapishane yönetiminin uygulamalarına karşı mücadele verdiği ifade edilen açıklamada, uluslararası insan hakları örgütlerine "Filistinli kadınlara karşı sorumluluklarını üstlenmeleri ve kadınları ihlallerden korumaları" çağrısı yapıldı.