"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

2022'de 9 Filistinli kadın daha İsrail tarafından öldürüldü

09 Mart 2023, Perşembe 12:00
Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail güçlerinin 2022'de 9 Filistinli kadını öldürdüğünü açıkladı.

İsrail bir kez daha UCM'de yargılanacak
İsrail askerleri Cenin'de öldürmeye devam ediyor!
'İsrail'in Batı Şeria’da artan şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz'
Avrupalı 6 ülke: Filistinli sivillere yönelik şiddet eylemlerini güçlü şekilde kınıyoruz
“İğrenç, sorumsuz, kışkırtıcı”
Huvvara beldesi 4 gündür İsrail ablukası altında
BM'den Batı Şeria uyarısı: Derin endişe duyuyoruz

Filistin İnsan Hakları Merkezi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Filistinli kadınların 2022'de de İsrail'in doğrudan ihlallerine maruz kaldığı ve bu sürede 3'ü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6'sı işgal altındaki Batı Şeria'da olmak üzere 9 kadının İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü aktarldı.

Yine 2022 yılı içerisinde 12'si Batı Şeria'da, 33'ü Gazze'de olmak üzere 45 Filistinli kadının İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in uyguladığı yıkım politikasının özellikle kadınları mağdur ettiği vurgulanan açıklamada, 2022 yılında 64'ü kadın 142'si çocuk olmak üzere toplam 315 kişiden oluşan 52 ailenin yaşadığı 54 evin İsrail güçlerince yıkıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 2023'ün başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 59 Filistinli kadının tutuklandığı belirtildi.

Hâlâ 29 Filistinli kadının, "insan yaşamının en temel ihtiyaçlarından dahi yoksun olan" İsrail cezaevlerinde tutuklu bulunduğu, fiziksel ve psikolojik her türlü baskıya ve toplu cezalandırmalara maruz kaldığı kaydedildi.

Uluslararası toplumdan "Filistinli kadınları doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapması" istenilen açıklamada, Filistin toplumunda da kadınların etkili bir şekilde korunmasını ve eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesini sağlayan politikaların benimsenmesini garanti eden yasaların çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Filistinli gruplardan "kadınların mücadeledeki rolüne" övgü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart'ın İsrail işgalinin bir sonucu olarak Filistinli kadınların Filistin'de devam eden acılarını vurgulamak için bir fırsat olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "İsrail'in Filistinlilere yönelik öldürme, tutuklama, yerinden etme, evleri yıkma gibi giderek artan uygulamalarının suç sayılması" çağrısında bulunuldu.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Gazze'de düzenlenen bir etkinlikte yayınlanan görüntülü konuşmasında, "Filistinli kadınların, mücadeleleriyle olağanüstü bir rol üstlendiklerini ve eşsiz bir rol model olduklarını" söyledi.

Filistin toplumunda ve İsrail'e karşı mücadelede kadınların rolünden övgüyle söz eden Nehale, özellikle İslami Cihad Hareketindeki kadınların zor görevler üstlendiğini sözlerine ekledi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de yaptığı yazılı açıklamada, Filistin toplumundaki kadınların direnişinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Filistinli kadınların, İsrail'in ihlallerine karşı hâlâ cesurca karşı koyduğu gibi Filistinli kadın mahkumların da "tüm hak ve özgürlüklerini kazanmak amacıyla" hapishane yönetiminin uygulamalarına karşı mücadele verdiği ifade edilen açıklamada, uluslararası insan hakları örgütlerine "Filistinli kadınlara karşı sorumluluklarını üstlenmeleri ve kadınları ihlallerden korumaları" çağrısı yapıldı.

AA

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "6 ayda 6 bin kilometre" şartına uymayanlara 35,1 milyon lira ceza

    Tutuklanan şüpheli sayısı 269'a yükseldi

    AB'ye gelen 16 milyon Ukraynalıdan 11 milyonu geri döndü

    2022'de 9 Filistinli kadın daha İsrail tarafından öldürüldü

    ABD: Rusya bu yıl büyük topraklar ele geçiremeyecek

    Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı deprem bizi çok üzdü

    Filistinli aktivistin evine tahrik dolu çirkin saldırdı

    'Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir'

    Cezayir ile Fas arasında harita gerginliği: ''Ordumuz sınırlarımızı korumaya hazır''

    Freddy Kasırgası tarihin en uzun süren kasırgası olabilir
    📷

    Hamburg’dan Mekke’ye

    AKP’NİN YAPTIKLARI DİNE DE DEMOKRASİYE DE AYKIRI

    Kahramanmaraş - Pazarcık'ta 4 büyüklüğünde deprem

    “Hayatınız gözünüzün önünden geçiyor”

    Hayaller yüzde 5 gerçekler yüzde 55

    KHK’lı aile yurda alınmadı

    Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarla başlıyor

    Hac kura sonuçları açıklandı

    “Bu sese kulak verin”

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    KHK’lı aile yurda alınmadı
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Ali’nin adaletini bildiniz mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem sonrası AB ile yeni sayfa?
    Genel

    AKP’NİN YAPTIKLARI DİNE DE DEMOKRASİYE DE AYKIRI
    Mikail YAPRAK

    Bugünün yöneticilerine Yunus Emre’den mesajlar
    Ahmet BATTAL

    Tenkit hakkı bakidir ama tecillidir
    Risale-i Nur'dan

    Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Deprem ve ölüm gerçeği
    Cevher İLHAN

    Haydi hayırlısıyla…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.