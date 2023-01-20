2022 yılında Amazonlar'da günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Brezilya'daki Amazon ormanlarında geçen yıl günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde alanın ormansızlaştığı bildirildi.

Amazon İnsan ve Çevre Enstitüsünden yapılan açıklamada, Amazon'daki ormansızlaşmanın 2022'de daha da arttığı belirtildi. Açıklamada, geçen yıl günlük yaklaşık 3 bin futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanda, ağaçların kesilerek yok edildiği kaydedildi. Aralık 2022'de 287 kilometrekarelik ormanlık alanın yok olduğu aktarılan açıklamada; bunun, Aralık 2021’dekinden yüzde 105 daha fazla alana denk geldiği ifade edildi. Amazon Yağmur Ormanları Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayacak şekilde tasarlanarak yaratılış sahnesinde görevlendirilen, "Dünyanın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları, yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun salımını önllenmesine vesile oluyor. Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin yüzde 10'unun bulunduğu Amazonlar, sekiz ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor. AA

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