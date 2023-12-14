2023 Filistinliler için ''en kanlı yıl''oldu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 2023 yılının, Batı Şeria’daki “en kanlı yıl” olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), BM’nin, 2005 yılında İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının kurbanlarının sayısını kaydetmeye ve belgelemeye başlamasından bu yana, 2023 yılının, işgal altındaki Batı Şeria’daki “en kanlı yıl” olduğunu açıkladı. UNRWA, konuya ilişkin bilgileri yayımladığı raporunu duyurdu.

UNRWA’nın raporunda, 2023 yılının, “BM’nin, Batı Şeria’daki kurbanları kaydetmeye başladığı 2005 yılından bu yana buradaki Filistinli ölümlerinin en kanlı yılı” olduğu belirtildi.

Raporda, “İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne göre, İsrailli yerleşimciler tarafından öldürülen 8 Filistinliye ek olarak, Batı Şeria’da 69’u çocuk olmak üzere 271 Filistinli, İsrail güçleri tarafından öldürüldü.” ifadelerine yer verildi.



Nüfusun yüzde 85’inden fazlası yerinden edildi



Aynı zamanda iki Filistinlinin daha öldürüldüğüne işaret edilen raporda, bu iki kişinin ölümünden, İsrail ordusunun mu yoksa yerleşimcilerin mi sorumlu olduğunun bilinmediği aktarılırken, toplamda 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da 281 Filistinlinin ölümünün tespit edildiği kaydedildi.

UNRWA’nın raporunda ayrıca, İsrail ordusunun, Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’nda gerçekleştirdiği arama ve gözaltı uygulamaları kınanarak, İsrail’in uygulamaları karşısında kamptaki hizmetlerin durdurulduğu duyuruldu. Gazze Şeridi’ndeki durumla ilgili olarak, UNRWA’nın raporunda, “saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki tesislerde ikamet eden, 288 yerinden edilmiş kişinin öldüğü, 998 kişinin de yaralandığı” belirtildi. Raporda, Gazze Şeridi’nin orta bölgesinde ve Han Yunus ile Refah şehirlerindeki 98 UNRWA tesisinde, şu anda 1,1 milyondan fazla, yerinden edilmiş Filistinlinin barındığına işaret edildi. Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 85’inden fazlasına denk gelen 1,9 milyon kadar Filistinlinin yerinden edildiği hatırlatılan raporda, bunların bir kısmının, saldırıların başlangıcından beri güvenlik arayışı nedeniyle defalarca yer değiştirdiği anımsatıldı.