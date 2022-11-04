21 günlük İsrail ablukasının ardından Nablus'tan önemli mesajlar

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine yönelik sürdürdüğü 21 günlük ablukasına tepki göstererek, İsrail'in Filistin halkına karşı toplu cezalandırmalarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Nablus'taki İsrail kuşatması kaldırıldı

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail ordusunun 21 gün boyunca abluka altına aldığı Nablus kentini 30 yabancı büyükelçi ve konsolosla ziyaret etti.

Ziyaret sırasında basın toplantısı düzenleyen Iştiyye, "Dünya ülkelerini temsil eden 30 diplomatla birlikte Nablus'tayız. İşgalin sona ermesi ve halkımıza karşı toplu cezalandırmaların kabul edilmeyeceğini teyit etmek için buradayız." dedi.

Filistin halkının mesajının barış olduğunu ve işgalin sona ermesiyle gerçekleşecek güvenli bir gelecek istediğini dile getiren Iştiyye, uluslararası toplumun da Filistin halkına yönelik cinayetlerin durdurulması mesajı verdiğini ifade etti.

Filistin halkı olarak hiçbir zaman geri adım atmayacaklarını ve sürekli geleceklerine odaklandıklarını vurgulayan Iştiyye, "Uluslararası toplumun da savunmasız halkımıza koruma sağlaması, Birleşmiş Milletler'in kararlarını uygulaması ve işgalcinin ihlallerini durdurması gerekiyor." diye konuştu.

İsrail'i "seçim kampanyalarını Filistinlilerin kanıyla finanse etmekle" suçlayan Filistin Başbakanı Iştiyye, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüldüğü kadarıyla önümüzdeki günlerde (İsrail'de) radikal bir hükümet kurulacak. İsrail'deki seçim barış için bir ortak getirmedi. Bizler de uluslararası meşruiyetin yanı sıra uluslararası hukuk ve uluslararası topluma dayalı olarak işgali bitirmek istiyoruz."

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff da İsrail güçlerinin baskınları sonucu can kayıplarının yaşandığı Nablus'la dayanışma amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burgsdorff, Nablus halkı ve sivil toplum kuruluşlarının seslerini dinlemek için burada bulunduklarını dile getirdi.

Nablus’taki saldırı ve kuşatma

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Saldırıyı, kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından İsrail askerleri, "Aslanların İni” grubunun tasfiye edilmesini gerekçe göstererek yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Nablus'u kuşatma altına aldı.

İsrail güçleri, 21 günlük ablukayı bugün sabah saatleri itibarıyla şehre çıkan tüm yolları açarak sonlandırmıştı.

İsrail ordusu bu yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine çok sayıda baskın gerçekleştirdi. Olaylarda aralarında çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli vefat etti.

İsrail ordusunun son olarak 25 Ekim gecesi Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 20 Filistinli de yaralandı.