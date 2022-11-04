"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

21 günlük İsrail ablukasının ardından Nablus'tan önemli mesajlar

04 Kasım 2022, Cuma 14:11
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine yönelik sürdürdüğü 21 günlük ablukasına tepki göstererek, İsrail'in Filistin halkına karşı toplu cezalandırmalarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Nablus'taki İsrail kuşatması kaldırıldı

 

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail ordusunun 21 gün boyunca abluka altına aldığı Nablus kentini 30 yabancı büyükelçi ve konsolosla ziyaret etti.

Ziyaret sırasında basın toplantısı düzenleyen Iştiyye, "Dünya ülkelerini temsil eden 30 diplomatla birlikte Nablus'tayız. İşgalin sona ermesi ve halkımıza karşı toplu cezalandırmaların kabul edilmeyeceğini teyit etmek için buradayız." dedi.

Filistin halkının mesajının barış olduğunu ve işgalin sona ermesiyle gerçekleşecek güvenli bir gelecek istediğini dile getiren Iştiyye, uluslararası toplumun da Filistin halkına yönelik cinayetlerin durdurulması mesajı verdiğini ifade etti.

Filistin halkı olarak hiçbir zaman geri adım atmayacaklarını ve sürekli geleceklerine odaklandıklarını vurgulayan Iştiyye, "Uluslararası toplumun da savunmasız halkımıza koruma sağlaması, Birleşmiş Milletler'in kararlarını uygulaması ve işgalcinin ihlallerini durdurması gerekiyor." diye konuştu.

İsrail'i "seçim kampanyalarını Filistinlilerin kanıyla finanse etmekle" suçlayan Filistin Başbakanı Iştiyye, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüldüğü kadarıyla önümüzdeki günlerde (İsrail'de) radikal bir hükümet kurulacak. İsrail'deki seçim barış için bir ortak getirmedi. Bizler de uluslararası meşruiyetin yanı sıra uluslararası hukuk ve uluslararası topluma dayalı olarak işgali bitirmek istiyoruz."

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff da İsrail güçlerinin baskınları sonucu can kayıplarının yaşandığı Nablus'la dayanışma amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burgsdorff, Nablus halkı ve sivil toplum kuruluşlarının seslerini dinlemek için burada bulunduklarını dile getirdi.

Nablus’taki saldırı ve kuşatma

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Saldırıyı, kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından İsrail askerleri, "Aslanların İni” grubunun tasfiye edilmesini gerekçe göstererek yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Nablus'u kuşatma altına aldı.

İsrail güçleri, 21 günlük ablukayı bugün sabah saatleri itibarıyla şehre çıkan tüm yolları açarak sonlandırmıştı.

İsrail ordusu bu yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine çok sayıda baskın gerçekleştirdi. Olaylarda aralarında çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli vefat etti.

İsrail ordusunun son olarak 25 Ekim gecesi Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 20 Filistinli de yaralandı.

AA

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kitap fiyatlarına da zam geliyor

    21 günlük İsrail ablukasının ardından Nablus'tan önemli mesajlar

    İngiltere: Tel Aviv'deki Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıma planımız yok

    ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye bir ciddi uyarı daha

    Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Bakan Koca: İzmir'deki depremde panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavi altında

    Türkiye, Avrupa kupalarındaki en iyi 4. sezonunu yaşıyor

    İzmir'de 20 binada hasar var - 'Artçı sarsıntılar gelebilir'

    İzmir - Buca'daki deprem çevre illerde de hissedildi - AFAD: Paniğe kapılmayın

    İsrail'le yakınlaşmaya devam

    İmran Han saldırıya uğradı, Pakistan'daki protestolar yeniden başladı

    Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu'nu lider olarak tamamladı

    İstibdat mı, demokrasi mi?

    Enflasyon hız kesmiyor... TÜİK: Yüzde 85,51 - ENAG: Yüzde 185,34

    Ferencvaros galibiyeti Trabzonspor'a yetmedi

    İspanya, son 61 yılın en sıcak ekim ayını yaşadı

    Yoğun bakımdaki hastaya kötü muameleye 3'er yıl meslekten men cezası

    Başakşehir, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi

    30 yıldır mezar kazıyor

    Yoksulluk derinleşerek yayıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İhlâs, tesanüd, meşveret
    İbrahim Aktaşcı

    Togg’unmayın çok fenayım
    Süleyman KÖSMENE

    Siyasetçi eleştirilmez değildir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Nev-i beşerin dahi bir sabahı olacak inşaallah
    İlimdar Kaya

    CHP’deki değişim ve Siyasal İslamcılar
    Ali VAPURLU

    İstibdat mı, demokrasi mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstibdat tekerrür ediyor (2)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Kötü, her yerde kötü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.