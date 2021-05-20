"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'227 Filistinlinin ölmesi trajedi değil mi?'

20 Mayıs 2021, Perşembe 10:19
​Senato'daki Demokratların önemli isimlerinden Sanders, İsrail ile Filistin'e Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarısını Senato Genel Kurulu'na sunarken Joe Biden yönetimine ve Cumhuriyetçilere seslendi.

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çeken Sanders, hem Hamas'ın hem de İsrail ordusunun sivillerin hayatını tehlikeye attığını düşündüğünü ifade etti.

Cumhuriyetçi bazı senatörlerin "İsrail'e tam destek çağrısı" yapan tasarısına şiddetle karşı çıkan Sanders, "Tasarının 2. sayfasında bir cümle dikkatimi çekti. Senato, Hamas'ın roketleri dolayısıyla ölenlerin yasını tutuyor diyor. Kesinlikle katılıyorum. 12 masum İsraillinin ölmesi gerçekten bir trajedidir. Peki ya 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin ölmesi trajedi değil mi?" diye konuştu.

Sanders, Cumhuriyetçilerin tasarısını hazırlayan Senatör Rick Scott'a ve Senato'ya hitaben, "Senatör Scott 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin ölmesinin bir trajedi olduğuna inanmıyor. Ben ise hem İsraillilerin ölmesine hem de Filistinlilerin ölmesine yas tutmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları Gazze'deki durumu daha da kötüleştiriyor

Gazze'deki durumun son saldırılardan önce de kötü olduğunu anlatan Sanders, İsrail'in saldırılarıyla durumun daha da kötüleştiğini ve acil ateşkesin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarında Gazze'deki en az 17 hastane veya kliniğin zarar gördüğünü ve kentte Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek kliniğin de vurulduğunu belirten Sanders, bunların birer trajedi olduğunu ve sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Sanders, "ABD derhal ateşkes çağrısında bulunmalıdır; dünyanın daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etmesinde ABD'nin asli bir rolü olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Netanyahu'ya yüklendi

Konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da yüklenen Sanders, "Kongre şunu anlamalı ki 10 yıldan uzun süredir Binyamin Netanyahu'nun sağcı yönetimi, iktidarda kalmak ve yolsuzluktan yargılanmaktan kaçınabilmek için gösterdiği çabada giderek artan şekilde hoşgörüsüz ve otoriter bir tür ırkçı milliyetçiliği büyüttü." dedi.

Netanyahu'nun İsrail'deki aşırılıkçıları da meşrulaştırdığını savunan Sanders, ABD'nin İsrail siyasetinde olan biteni anlaması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Sanders, acil ateşkes çağrısı yapan tasarısına tüm senatörlerden destek beklediğini söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 372
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    HSK adayları belirlendi

    Gençler yurtdışına göçüyor

    "Dünyanın yüzen en büyük buzdağı"

    BM İnsan Hakları Konseyi'nden Filistin için özel oturum kararı

    Gazze'de şehit sayısı 230'a yükseldi

    Türkiye, 90 milyon doz daha BioNTech-Pfizer aşısı satın alacak

    300 Yahudiden dünyaya Filistin çağrısı

    BM: 10 Mayıs'tan bu yana 75 bin Filistinli yerinden edildi

    Almanya'dan ve Danimarka'dan Filistin'e destek

    '227 Filistinlinin ölmesi trajedi değil mi?'

    İsrail küstahlıkta sınır tanımıyor

    Buğday ithali olacak

    Helal etmiyoruz

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    Esnaftan destek tepkisi

    Şampiyon, kupasına kavuştu

    ABD'de ''İsrail'e onaylanan silah satışı durdurulsun'' tasarısı Meclise sunulacak

    'İsrail'den uluslararası mahkemelerde hesap soracağız'

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Cimin karnı meğer ne genişmiş!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyonist lobiye karşı “Filistin lobisi” şart
    Süleyman KÖSMENE

    Mescid-i Aksa için ellerimizi açalım!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhtilâfı-inşikakı körükleyenlerin hâl ve gidişâtı
    Risale-i Nur'dan

    Merak etmeyiniz, ebedî bir gençlik var
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye, Kemalizmin politikalarını uygularken…
    Cevher İLHAN

    İsrail’e etkili yaptırım gerekiyor…
    Genel

    İsrail küstahlıkta sınır tanımıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.