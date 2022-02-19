24 Şubat'taki G7'de gündem Ukrayna-Rusya gerginliği olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Şubat'ta G7 liderleri ile çevrimiçi görüşme yapacağını ve Ukrayna-Rusya gerginliğinde yaşanan son gelişmeleri ele alacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın Ukrayna krizi konusundaki diplomatik temaslarını sürdürdüğünün altını çizen Psaki, Biden'ın 24 Şubat Perşembe günü G7 liderleri ile Rusya-Ukrayna gerginliğindeki son gelişmeleri ele alacağı çevrimiçi bir toplantı yapacağını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "işgal tehdidine rağmen" bugün Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansına katılma planlarına ABD'nin tepkisinin ne olduğunun sorulması üzerine Psaki, "Bu Zelenskiy'nin kendi vereceği bir karar. Ancak ne karar verirse versin, ABD'nin desteği onun yanında olacak." ifadesini kullandı.

Psaki, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı son günlerde saldırganlığını artırdığına işaret ederek, "Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığına inanmayı sürdürüyoruz." görüşünü paylaştı.

Biden NATO ve AB liderleriyle Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile Rusya-Ukrayna gerilimini ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biden bugün Transatlantik liderler ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını artırma ihtimalini ele aldıkları bir görüşme yaptı." denildi.

Liderlerin Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağına yönelik endişelerini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada aynı zamanda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek yinelenerek, Ukrayna'ya daha çok ekonomik yardımın öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, bir taraftan Rusya Ukrayna'yı işgal ederse sert ve koordineli yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını belirtirken bir taraftan da gerginliği azaltmak için diplomasi yürütme taahhüdü verdi. Liderler ayrıca NATO'nun doğu kanadının savunulması ve güvenliğinin sağlanması için verilen çabaları da ele aldı."

Söz konusu görüşmeye Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson katıldı.