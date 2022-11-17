27 yıl sonra ilk ziyaret

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor.

Diaz Canel’in gelişi, 27 yıl aradan sonra devlet başkanı düzeyinde Küba’dan Türkiye’ye yapılan ilk ziyaret olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye geliyor. Küba’nın Ankara Büyükelçiliği, Küba’dan Türkiye’ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükelçilik’ten yapılan paylaşımda, “Devlet Başkanı Díaz-Canel Türkiye ziyareti sırasında ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek için çalışacak. Kendisine Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji ve Madenler Bakanı ve Halk Sağlığı Bakanı eşlik edecek” denildi. Ankara - anka

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