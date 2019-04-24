BAE’de 1991 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında kafasına aldığı darbe dolayısıyla komaya giren Munira Abdulla isimli bir kadın, 27 yıl sonra komadan uyandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Munira Abdulla, 1991’de geçirdiği trafik kazasının ardından beyninde oluşan ciddî hasar dolayısıyla komaya girdi ve uzun yıllar boyunca durumunda ciddî bir değişiklik olmadı - ta ki Almanya’da bir hastaneye sevk edilip, geçen yıl birdenbire gözlerini açana kadar. Munira Abdulla kaza sırasında 32 yaşındaydı ve oğlunu okuldan almıştı. İçlerinde bulundukları araç bir otobüse çarptı. Oğluyla birlikte arka koltukta oturan Munira 4 yaşındaki oğlunun üstüne kapanarak onu korudu. Omar Webair annesinin bu hareketi sayesinde kazayı sadece ufak bir morlukla atlattı, ancak Munira Abdulla ağır yaralandı. Munira kafasına aldığı darbe dolayısıyla komaya girdi ve 27 yıl boyunca durumunda ciddî bir değişiklik olmadı. Ta ki 2018’e kadar. Munira Abdulla geçen yıl Almanya’da kaldığı hastanede birdenbire komadan uyandı. BBC’nin haberine göre, Omar gazeteye yaptığı açıklamada “Hiç pes etmedim, çünkü içimde hep onun bir gün uyanacağına dair bir his vardı” dedi ve başlarından geçenleri gazeteye anlatmasının sebebini şöyle açıkladı: “Annemin hikâyesini paylaşıyorum, çünkü benzer durumda olan insanlar sevdiklerinden ümitlerini kesmemeli; onları ölmüş gibi görmemeli.”