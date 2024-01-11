28 ülkeden Gazze’de ateşkes çağrısı

28 ülkeden yaklaşık 400 parlamenter İSRAİL’İN ABLUKASI ALTINDAKİ Gazze’de savaşın sona ermesi için ortak bir çağrıya imza attı.

Dünya genelindeki 28 ülkeden 384 milletvekili Gazze’de derhal ateşkes sağlanması için bir çağrıda bulundu. Çağrıya Türkiye’den 62 milletvekili imza atarken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, Gana ve Şili gibi ülkelerden parlamenterler de imzalarıyla destek verdi.

Çatışmalara son verilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım girişinin kolaylaştırılması istenen çağrıda şu ifadeler yer aldı: “Dünyanın dört bir yanından milletvekilleri olarak, İsrail ve Filistin’de derhal çok taraflı ateşkes sağlanması, kalan tüm İsrailli ve uluslararası rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani yardım girişinin kolaylaştırılması çağrısında bulunmak üzere bir araya geliyoruz. Ayrıca, kendi hükümetlerimizi ve uluslararası toplumu uluslararası hukuka uymaya ve ağır insan hakları ihlalleri için hesap verebilirlik arayışına girmeye çağırıyoruz.” Çağrı metnini ABD’li Müslüman parlamenter İlhan Omar ile hazırlayan Türkiye kökenli Alman milletvekili Sevim Dağdelen’in ofisinden yapılan açıklamada, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerikalı parlamenterlerden çağrıya destek istendiği belirtildi. Dağdelen çağrının partiler üstü olduğunu belirterek, “Bu kadar çok milletvekilinin güçlerini birleştirmesi barış ve şiddetin sona ermesi adına güçlü bir işarettir. İhtiyaç duyulan şey şiddetin sona ermesi ve insani felakete son verilmesidir” dedi.

Haber Merkezi