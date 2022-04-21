29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında Rusya'dan yaptırım kararı

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.

AA

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