3 bin Hindu Müslüman oluyor

Shafaqna’nın haberine göre Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde Nadur kasabasında yaşayan bir grup Hindu, alt sınıftan olmaları gerekçesiyle yıllardır üst kast tarafından zulüm ve eziyete maruz kalıyor. Durumla ilgili son gelişme ise 2 Aralık’ta meydana gelen bir kazanın ardından yaşandı.Bu olay Hindistan’ın sınıfsal çatışmalarını bir kez daha dünya gündemine taşıdı.
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