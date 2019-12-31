3 bin Hindu Müslüman oluyor

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde toplumsal alt kast olarak sınıflandırılan 3 bin Hindu, üst kasttan Hinduların zulmünden kurutulmak için Müslüman olacağını duyurdu.

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