3 bin İsrailli asker psikolojik tedavide

İsrail’in savaşın başından bu yana Gazze Şeridi’nde görev almış 2 bin 816 askerini rehabilitasyona tabi tuttuğu belirtildi.

İsrail Parlamento Sağlık ve Sosyal Refah Komisyonu’nda sunulan rapor, Haaretz gazetesinde yayımlandı. Savunma Bakanlığına bağlı Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Limor Luria, komisyona sunduğu raporda, Gazze’de savaşın başlangıcından bu yana 2 bin 816 askerin rehabilitasyon merkezinde tedavi edildiğini aktardı. sikolojik destek alan İsrail askerlerinin yüzde 18’inin travma sonrası bozukluklar yaşadığı ve zihin sağlıklarında sıkıntılar çektiği ifade edildi. Parlamento komisyonuna sunulan rapordaki verilere göre, rehabilitasyona tabi tutulan askerlerden yüzde 91’i hafif, yüzde 6’sı orta, yüzde 3’ü ise ağır yaralandı. Bunların yüzde 48’ini el ve ayaklarından yaralananlar oluşturuyor. Haaretz gazetesi ayrıca, Gazze’de yaralanan İsrailli askerlerin gerçek sayısının İsrail ordusu tarafından açıklanandan daha fazla olduğuna dikkati çekti. AA

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