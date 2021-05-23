"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

3 hafta aradan sonra yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler!

23 Mayıs 2021, Pazar 12:22
İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra baskın yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, tansiyonun yükseldiği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı Aksa'ya giremeyen Yahudi yerleşimcilerin Harem-i Şerif'e girmesine izin verdi.

İsrail polisinin, baskından önce ibadet edenleri alandan uzaklaştırdığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisinin eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Vakıflar İdaresinden Mescid-i Aksa muhafızı Fadi Alyan'ın yanı sıra İdareye bağı Aksa'nın Yeniden İmarı Komitesinden İsa ed-Dibağ ve Basim Zağir, Aksa'daki el yazmaları bölümünde görevli Ali Vazuz ile ibadet için gelenlerden bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail polisi, sabah saatlerinde Kudüslü gençlerin Aksa'ya girişini engelledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye ise İsrail polisi, sabah saatlerinde Kudüslü gençlerin Aksa'ya girişini engelledi.

Güvenlik güçleri ayrıca Harem-i Şerif'in kapılarında kimlik belgelerine el konulması gibi bazı kısıtlamalar getirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu da (KAN) 3 hafta aradan sonra Harem-i Şerif'in Yahudi yerleşimciler için açıldığını aktardı.

KAN, Aksa'da şiddetli çatışmaların yaşandığı ramazan ayının son 10 gününden bu yana bölgenin fanatik Yahudilere kapalı olduğu haberine yer verdi.

Yahudi yerleşimciler, gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. 

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Sezai MUMCU

    23.5.2021 15:50:18

    Kur'an-ı Mecid'de, Allah'a ibâdet için kurulan ilk evin, ilk mescidin,Mekke-i Muazzamâ'daki Kâbe olduğu bildirilmiştir (3. Âli İmrân 96). Buhârî, Ebû-Zerr'den (r.a) tahriç eder; diyor ki: Yâ Rasûlallah dedim, yeryüzünde ilk kurulan mescid hangi mescittir? Mescid-i Haram buyurdular. Sonra hangi mescid kuruldu dedim, Mescid-i Aksâ buyurdular. İkisinin arasında dedim, ne kadar, zaman var? Kırk yıl buyurdular (et-Tecrid'us- Sarih, c.2, s.41,Kitab-u-Bed'ül-halk). BU MESCITLERE TECAVÜZ KABUL EDILEMEZ! GAYRETULLAHA KARSI GELENLER BU DÜNYADA DA HELAK OLMAYA AHIRETTE CEHENNEME GIRMEYE MÜSTEHAKTIR. ANCAK ALLAHTAN KORKUN. BÜTÜN KORKUNUZU ALLAH'A KARSI TÜKETIN, MASIVADAN (Allahtan gayrisinden) KORKMAYIN. DEVLETLER HAZIR OLMASA BILE SIZ IMANINIZLA BUGZEDIN BU TECAVÜZÜ.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Le Monde: Gazzeliyi boğan ambargo acilen kaldırılmadan, sükunet çağrısı kötü bir illüzyondur

"Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır''

Dünya genelindeki aşılama çalışmalarında son durum?

Batı Şeria'da İsrail gözaltıları devam ediyor

33 Şehit dualarla yad ediliyor...

TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor

Russell Lavis Filistin için koştu: ''Filistin halkının büyük bir destekçisiyim''

3 hafta aradan sonra yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler!

Hindistan'da günlük vakalar 300 binin altına indi

Kamu işçileri zam pazarlığına odaklandı: Türk-İş ve Hak-İş ortak taleplerini hazırladı

'Olası bir iptal kararı son anda verilmesin'

İddialar yok sayılmasın, araştırılsın

Birleşmiş Milletler: İsrail’e soruşturma başlatılsın

Hükümetin muhalif sese tahammülü yok

Vatandaşa 21,6 milyarlık ek vergi yükü

BMGK'den İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalın' çağrısı

“Bu bir savaş suçu”

Türkiye'de 8 bin 697 yeni koronavirüs vakası daha

İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

Özışık kardeşlerin ofisi arandı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Psikolojik harekât ve cemaatler
Genel

Cezaevinden mektup
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ahmet BATTAL

Bumeranglar dönüşe geçti
Genel

İddialar yok sayılmasın, araştırılsın
Ali FERŞADOĞLU

Cumhurbaşkanı helâllik istiyor, ne yapalım?
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Din kimse (AKP)nin tekelinde değildir
Ali Demir

Hz. Ali’nin (ra) sırdaşı Bediüzzaman
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Misbah ERATİLLA

Korkmadan inandığı gibi yaşadı (Dr. Sadullah Nutku)

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.