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30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

3 milyar 40 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

30 Haziran 2021, Çarşamba 14:18
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 40 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 230 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 332 milyon 854 bin ile Hindistan, 325 milyon 150 bin ile ABD, 98 milyon 830 bin ile Brezilya, 77 milyon 30 bin ile İngiltere, 73 milyon 750 bin ile Almanya, 53 milyon 80 bin ile Fransa, 51 milyon 10 bin ile İtalya, 49 milyon 416 bin ile Türkiye, 44 milyon 390 bin ile Meksika, 43 milyon 500 bin ile Japonya, 42 milyon 40 bin ile Endonezya, 40 milyon 570 bin ile İspanya, 39 milyon 330 bin ile Rusya, 36 milyon 780 bin ile Kanada, 28 milyon 890 bin ile Polonya ve 22 milyon 500 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 40 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 153,67 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 149,36, Seyşeller’de 140,31, San Marino'da 130,92, Bahreyn'de 124,38, İsrail'de 124,19, Şili'de 117,77, İzlanda'da 114,54, İngiltere'de 113,87, Moğolistan'da 113,47, Uruguay'da 111,78, Katar'da 107,91 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
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