3 milyona dayandı

24 Şubat’ta Rusya’nın saldırılarını başlatmasından bu yana Ukrayna’dan tahliyeler sürüyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona yaklaştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (UNHCR) yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon 950 bin kişi Rusya’nın saldırıları nedeniyle ülkeden ayrılarak başta komşu ülkeler olmak üzere farklı bölgelere sığındı.

VAO Türkçe’deki habere göre Rusya’nın Pazar günü Lviv’deki Yavoriv askeri üssüne saldırısının ardından, şu ana kadar göç oranının daha az olduğu Batı bölgesinden de büyük bir mülteci akını başladı. Ukraynalı mültecilerin yaklaşık 2 milyonu Polonya’da. Diğerlerinin sığında ülkelerin başında da Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova geliyor. Diğer taraftan UNHCR yetkilileri, Batı Avrupa ülkelerine geçen mültecilerin sayısının da 300 bine ulaştığını belirtiyor.

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