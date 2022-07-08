3 yıl yürüyerek Mekke’ye vardı

Saheed isimli Hacı adayı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinden kutsal topraklara ulaşmak için 3 yıllık bir yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.

Saheed isimli bir hacı adayının, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town kentinden kutsal topraklara ulaşmak için 3 yıllık bir yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi. Afrika Fact Zone Twitter hesabından paylaşılan videoda, isminin Saheed olduğunu açıklayan Güney Afrikalı hacı adayı, kutsal topraklara ulaşmak için 3 yıl yolculuk yaptığını belirtti. Saheed’in zorlu hac yolculuğu sosyal medyada gündem oldu.

1 yıldan uzun süre Mescid-i Aksa’da kaldı

Saheed, 30 Ağustos 2018’de memleketi Cape Town’dan çıktığı yolculukta Zimbabve, Zambiya, Tanzanya, Kenya, Sudan ve Mısır’ı yürüyerek geçtikten sonra Filistin’e vardığını, ancak Kovid-19 salgınında sınırların kapatılması nedeniyle 1 yıldan fazla bir süre Mescid-i Aksa’da kaldığını söyledi. Sınırların tekrar açılmasının ardından Ürdün üzerinden önce Medine daha sonra da Mekke’ye ulaştığını belirten Saheed, hac vazifesini yerine getirdikten sonra memleketine tekrar yürüyerek dönmeyi planlandığını açıkladı.