30 bin Yemenli evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede savaşın başladığı 2015’ten bu yana 4,3 milyona ulaşan sığınmacı sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yılbaşından beri yaklaşık 30 bin Yemenli, yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.” ifadesi kullanıldı. BMMYK, Yemen’de kalıcı istikrar ve barışın önemine dikkati çekti. Yemen’de İran destekli Husiler ile hükûmet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi can verdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı. AA

Okunma Sayısı: 240

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.