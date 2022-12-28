30 binden fazla Müslüman katıldı: ABD'deki Müslümanların iple çektiği kongre devam ediyor

ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından ABD'nin Chicago kentinde ortaklaşa düzenlenen yıllık kongre devam ediyor.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen MAS-ICNA 2022 Kongresi, Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de yapılıyor.

Dün başlayan ve Kuzey Amerika bölgesi başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman'ın bir araya geldiği programlardan biri olma özelliğini taşıyan MAS-ICNA Kongresi, 3 gün sürecek.

Bu yılki ana teması "İslam ve Modernite: Zorluklar ve Fırsatlar" olarak belirlenen kongrede, 60'tan fazla ABD'de tanınan Müslüman toplum lideri ve akademisyen değişik konu başlıkları altında sunumlar yapıyor.

MAS-ICNA'nın internet sitesinde, sosyal medya dünyasında değişen şekil ve formlarla büyüyen bir dalgaya tanık olunduğuna ve bunların İslami perspektiften takip edildiğine dikkat çekilerek "Sonunda insanların cinsiyet, aile ve ilişkilere bakışını etkileyecek olan sosyal uygulamalar ve yaşam tarzlarındaki yeni eğilimleri yakından gözlemliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kongrede 170'den fazla oturum ve çalıştayın bulunduğu ve 30 binden fazla katılımın gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Türk organizasyonları da katılıyor

Gün boyu süren konferans ve eğitim programlarının yanında kongrede, tanıtım ve alışveriş stantlarının yer aldığı büyük bir pazar alanı da bulunuyor.

Söz konusu alanda, Türkiye'den ve ABD'den katılan Türk ticari kuruluşlarının yanı sıra, Amerika Diyanet Merkezi (DCA) gibi Türk sivil toplum kuruluşlarının da tanıtım amaçlı stantları yer alıyor.

Bu sene kongrede, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Engin Türesin, ABD Maarif Vakfı Temsilcisi Ahmet Celal Özdemir ve Türkiye'den Divan Derneği Başkanı Dr. Cihangir İşbilir de hazır bulundu.

Kuşpınar, DCA olarak kongrede Türkiye’yi ve değerlerini temsil ettiklerini belirterek, "Her yıl birlik ve kardeşlik havasında yapılan bu kongreyi, ABD'deki Müslümanlar, aileler ve çocuklar adeta iple çekiyorlar." dedi.

Fuar alanında ayrıca, Türkiye Hizmet İhracatçılar Birliği ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle stant açan Medipol ve Medical Park sağlık firmaları, Türkiye’deki sağlık sektöründeki gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

Medical Park çalışanı Burcu Öztürk, "Türkiye'de iyileş" sloganı kapsamında ülkeye yönelik medikal turizmi artırmak için kongreye katıldıklarını ifade etti.

ABD'deki Müslüman kongreleri

İlk olarak 1968'de ABD’deki Hindistan alt kıtası kökenli Müslümanlar tarafından kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977 daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak üzere 1993'te kurulan MAS'ın ise bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA ve MAS, biri yıl sonunda Chicago'da diğeri de bahar başlangıcında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında olmak üzere yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongre düzenliyor.