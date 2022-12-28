"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

30 binden fazla Müslüman katıldı: ABD'deki Müslümanların iple çektiği kongre devam ediyor

28 Aralık 2022, Çarşamba 10:15
ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından ABD'nin Chicago kentinde ortaklaşa düzenlenen yıllık kongre devam ediyor.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen MAS-ICNA 2022 Kongresi, Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de yapılıyor.

Dün başlayan ve Kuzey Amerika bölgesi başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman'ın bir araya geldiği programlardan biri olma özelliğini taşıyan MAS-ICNA Kongresi, 3 gün sürecek.

Bu yılki ana teması "İslam ve Modernite: Zorluklar ve Fırsatlar" olarak belirlenen kongrede, 60'tan fazla ABD'de tanınan Müslüman toplum lideri ve akademisyen değişik konu başlıkları altında sunumlar yapıyor.

MAS-ICNA'nın internet sitesinde, sosyal medya dünyasında değişen şekil ve formlarla büyüyen bir dalgaya tanık olunduğuna ve bunların İslami perspektiften takip edildiğine dikkat çekilerek "Sonunda insanların cinsiyet, aile ve ilişkilere bakışını etkileyecek olan sosyal uygulamalar ve yaşam tarzlarındaki yeni eğilimleri yakından gözlemliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kongrede 170'den fazla oturum ve çalıştayın bulunduğu ve 30 binden fazla katılımın gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Türk organizasyonları da katılıyor

Gün boyu süren konferans ve eğitim programlarının yanında kongrede, tanıtım ve alışveriş stantlarının yer aldığı büyük bir pazar alanı da bulunuyor.

Söz konusu alanda, Türkiye'den ve ABD'den katılan Türk ticari kuruluşlarının yanı sıra, Amerika Diyanet Merkezi (DCA) gibi Türk sivil toplum kuruluşlarının da tanıtım amaçlı stantları yer alıyor.

Bu sene kongrede, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Engin Türesin, ABD Maarif Vakfı Temsilcisi Ahmet Celal Özdemir ve Türkiye'den Divan Derneği Başkanı Dr. Cihangir İşbilir de hazır bulundu.

Kuşpınar, DCA olarak kongrede Türkiye’yi ve değerlerini temsil ettiklerini belirterek, "Her yıl birlik ve kardeşlik havasında yapılan bu kongreyi, ABD'deki Müslümanlar, aileler ve çocuklar adeta iple çekiyorlar." dedi.

Fuar alanında ayrıca, Türkiye Hizmet İhracatçılar Birliği ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle stant açan Medipol ve Medical Park sağlık firmaları, Türkiye’deki sağlık sektöründeki gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

Medical Park çalışanı Burcu Öztürk, "Türkiye'de iyileş" sloganı kapsamında ülkeye yönelik medikal turizmi artırmak için kongreye katıldıklarını ifade etti.

ABD'deki Müslüman kongreleri

İlk olarak 1968'de ABD’deki Hindistan alt kıtası kökenli Müslümanlar tarafından kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977 daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak üzere 1993'te kurulan MAS'ın ise bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA ve MAS, biri yıl sonunda Chicago'da diğeri de bahar başlangıcında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında olmak üzere yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongre düzenliyor.

AA

Okunma Sayısı: 1100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filipinler'de ölü sayısı 44'e yükseldi

    ABD'de uçuş iptalleri kaosu devam ediyor

    2022 yılında 48 bini aşkın fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

    Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gidecek

    Güney Afrika'daki patlamada yaralanan 12 kişi daha öldü

    'Rusya, Donetsk'i ele geçirme çılgın fikrinden vazgeçmedi'

    Darısı, hakkı yenen herkese

    İsrail’in ''en sağcı'' hükümeti 'güvenoyu' aldı

    Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar kaldırılıyor

    Fransa'da Müslümanlara "hakaret" eden ''cahil'' gazeteciye tepkiler büyüyor

    Gazetecinin işi alkış değil

    Emekli intibak düzenlemesi de yapılmalı

    İsrail rahatsız oluyor diye Gazze’ye gidemiyor

    Milyoner sayısı ikiye katlandı

    Hasta olan çocukları okula göndermeyin

    6’lı Masayı kimse dağıtamaz

    İsrail’in yıkım ve işgal karnesi

    MUTSUZUZ

    Beşiktaş, Adana Demirspor'u tek golle geçti

    Zonguldak ve Kocaeli'deki okulda şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP-MHP o kadar oy alabilir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Pagan kültürünün ritüelleri
    Genel

    Darısı, hakkı yenen herkese
    Risale-i Nur'dan

    Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Yılbaşı hazırlıklarına başlamadınız mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Anketlerin dili
    Cevher İLHAN

    AKP’nin “Suriye saplantısı”nın itirafı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Öğrencilerin para ile imtihanı
    Emine ÖZDEMİR

    Geçmişin muhasebesini yaparken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.