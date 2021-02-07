300 Vekilden darbeye hayır

Myanmar’da yaklaşık 300 milletvekili, darbeyle yönetime el koyan askerî cunta yönetimini reddeden ortak bildiri yayımladı.

Ülke basınındaki habere göre, yaklaşık 300 milletvekili, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yayınladıkları videoyla halkın tek ve gerçek temsilcilerinin kendileri olduğunu belirtti. Darbe yönetimini kabul etmediklerini vurgulayan milletvekilleri, seçmenleri adına demokrasi mücadelesine devam edeceklerini bildirdi. Bu arada, Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı protestolar devam ediyor. Askerî cunta, protestoların düzenlenmesini önlemek amacıyla mobil internet erişimini askıya almış, sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram’a erişim kısıtlaması getirmişti. Ankara - aa

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İnternet engeline eylemle cevap

Dünya genelindeki internet kısıtlamalarını izleyen Netblocks’un verdiği bilgilere göre, Myanmar’da bugün ikinci kez bütün ülkede internete erişim engellendi. Myanmar’daki askerî yönetim, protesto gösterilerine katılımı engellemek ve muhaliflerin seslerini duyurmasını engellemek için Facebook’un ardından Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına kısıtlama getirdi. Myanmar’da internete erişim engellenirken, protesto gösterileri de devam etti. Ülkede ordunun yönetime el koyduğu Pazartesi gününden beri yapılan en geniş katılımlı protesto gösterisine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yangon’da “Askerî diktatörlüğe hayır!” sloganları atan göstericilerin çoğunda kırmızı bayraklar ve kırmızı giysiler dikkati çekti. Kırmızı, iktidardan düşürülen Aung San Suu Kyi’nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği’nin (NLD) rengine işaret ediyor.