300 Yahudiden dünyaya Filistin çağrısı

İsrailli yaklaşık 300 Yahudi, Tel Aviv hükümetinin ırksal ayrımcılığa son vermesini ve uluslararası toplumun Filistinlileri savunmak için harekete geçmesini talep etti.

"İsrailli Yahudiler İsrail ırksal ayrımcılığa son verilmesini istiyor" başlıklı imza kampanyasına şu ana kadar İsrail vatandaşı yaklaşık 300 Yahudi katıldı.

İsrailli Yahudiler olarak hükümetin eylemlerine karşı çıktıkları ve Yahudi üstünlüğü sistemini kabul etmeyi reddettikleri aktarılan kampanya bildirisinde, uluslararası topluma İsrail saldırılarını durdurmak ve Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs, El-Celil, Negev, Lid, Yafa ve Hayfa'daki Filistinlileri savunmak için acilen müdahalede bulunma çağrısı yapıldı.

Son haftalarda İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini ele geçirme ve Yahudi yerleşimcileri o evlere yerleştirme girişimlerini artırdığı belirtilen bildiride, tüm bunların da 1967'de başlayan kenti Yahudileştirme çalışmaları kapsamında yapıldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya saldırılarını artırdığı, Yahudi yerleşimcilere de Batı Şeria, Kudüs ve 1948 topraklarında Filistinlilere saldırmak için yeşil ışık yaktıkları aktarılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Biz bu açıklamayı yaparken İsrail Gazze'de bir katliam daha yapıyor. Diğer yandan, arabulucuların Hamas'la ateşkes için müzakere çağrılarının çoğunu reddetti. Gazze'deki mahalleleri bombalamaya devam ediyor. İnsanlık dışı abluka da sürüyor."

Bildiride ayrıca, BDS (İsrail’e karşı Boykot, Yatırımı Geri Çekme ve Yaptırım Hareketi) olarak bilinen yaptırımların uygulanması, Filistinlilerin dönüş hakkını vermek ve adil bir çözüme ulaşmak için çaba sarf edilmesi istendi.