4 kişiden 1’i Afrikalı olacak, ama...

BM: 2050’de dünya nüfusunun 4’te biri Afrika’da yaşayacak ancak yeterli gıda yok.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, 2050 yılında dünya nüfusunun dörtte birinin Afrika kıt’asında yaşayacağını ancak iklim değişimi sebebiyle gıda üretiminde de azalma görüleceği uyarısında bulundu. Songwe, 35’inci Afrika Birliği Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Afrika’nın karşı karşıya olduğu gıda sorununun büyüme riskine işaret ederek, altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi, eğitim ve sağlık alanına yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

Gıda büyük mesele

Gıda meselesinin eğitim ve ekonomik kalkınma yoluyla aşılabileceğini kaydeden Songwe, “2050’de dünyadaki her dört kişiden biri Afrikalı olacak. Her dört kişiden birinin yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalması sorunuyla baş edemeyiz.” diye konuştu. Songwe, iklim değişimiyle mücadele yolunda yeni fikirler üretiliyor olsa da kıt’adaki gıda üretiminde azalma beklendiğini, Doğu Afrika’da 2050 yılı itibarıyla yüzde 22 azalma olacağını dile getirdi. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin kıt’anın yapacağı en büyük yatırım olacağına vurgu yapan Songwe, “Pandemi bize bilim ve teknolojinin önemini gösterdi. Batı, ABD ve Almanya, aşı geliştirmek için beyin gücünü kendine çekiyor. Bu sadece salgın sırasında gördüğümüz inovasyonlardan biri.” ifadesini kullandı. Peş peşe gelen darbeler, iklim değişikliği, iç çatışmalar, terör saldırıları ve Kovid-19 salgınının ana gündem maddesi olacağı zirvede, İsrail’in Birliğe “gözlemci” üye olmasına yönelik itirazlar da tartışılacak.