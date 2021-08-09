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9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

4 milyar 460 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

09 Ağustos 2021, Pazartesi 17:08
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 460 milyon dozu geçti. Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 780 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 508 milyon 660 bin ile Hindistan, 351 milyon 400 bin ile ABD, 152 milyon 990 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 95 milyon 10 bin ile Almanya, 86 milyon 470 bin ile İngiltere, 76 milyon 798 bin ile Türkiye, 76 milyon 470 bin ile Fransa, 74 milyon 280 bin ile Endonezya, 72 milyon 130 bin ile Meksika, 71 milyon 700 bin ile İtalya, 66 milyon 250 bin ile Rusya ve 58 milyon 540 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 460 milyon dozu aştı.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
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