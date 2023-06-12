40 gün Amazon’da nasıl hayatta kaldılar?

Kolombiya’nın Amazon ormanlarında 1 Mayıs’ta düşen uçaktan kurtulan dört kardeş bir aydan uzun süredir aranıyordu.

Cuma gecesi ordu radyosundan, uzun süredir beklenen mesaj duyuldu: “Mucize, mucize, mucize”. Radyodan gelen mesaj, çocukların hepsinin hayatta olduğunu söylüyordu. BBC Türkçe’nin haberine göre, Dede Fidencio Valencia, çocuklara büyürken ormanda nasıl hayatta kalabileceklerini öğrettiklerini söyledi. Kazadan sonra 13 yaşındaki Lesly, dal ve yaprakları saç tokalarıyla tutturarak barınaklar yaptı. Ayrıca uçağın enkazından Fariña adı verilen bir tür un buldu. Çocuklar önce bu unu, bitince de ormanda buldukları tohumları yediler. Arama çalışmalarına katılan yerli liderlerinden Edwin Paki “Çarkıfelek meyvesine (passion fruit) benzeyen avichure adlı bir meyve var. Çocuklar kaza alanından yaklaşık 1,5 km uzaklıktaki bu ağacın meyvelerini yemişler” dedi. Haber Merkezi

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