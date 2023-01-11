40 yıl sonra hür

Ömrünün yarısından fazlasını İsrail hapishanelerinde geçiren 66 yaşındaki Filistinli Kerim Yunus, 40 yıl aradan sonra tattığı hürriyeti “tarif edilemez bir duygu” olarak ifade ediyor.

Ömrünün yarısından fazlasını İsrail hapishanelerinde geçiren 66 yaşındaki Filistinli Kerim Yunus, 40 yıl aradan sonra tattığı özgürlüğü “tarif edilemez bir duygu” olarak tanımlıyor. Fetih hareketi üyesi Yunus, 1983’te henüz 26 yaşında bir üniversite öğrencisiyken tanıştı İsrail hapishaneleriyle. O dönem yasaklı olan “Fetih hareketine mensup olmak”, “silah bulundurmak” ve “İsrail askerini öldürmek” suçlamalarıyla cezaevine giren Yunus hakkında, önce idam cezası verildi daha sonra bu müebbet hapse çevrildi. Yunus, İsrail cezaevlerinde geçirdiği uzun yılların ardından 5 Ocak’ta tahliye edildi. Yunus, demir parmaklıklar ardındaki 40 senesini ve serbest bırakıldığı gün yaşadıklarını anlattı. Normalde mahkumların cezaevi kapısından serbest bırakıldığına işaret eden Yunus, kendisinin tahliyesinde ise İsrail güçlerince sabaha karşı koğuştan alındığını ve rahatsız edici tavırlarla arabaya bindirildiğini, 5 dakikada bir arabanın yan yollara saptığını, değişik bir rota izlediğini anlattı.

Ağaçları ve yeşil otları 40 yıldır görmemiştim

Serbest kaldığında hissettiklerini tarif etmesini kolay olmadığını dile getiren Yunus, şunları kaydetti: “Bıraktığından tamamen farklı bir dünyaya dönünce insan çok farklı ve garip duygulara kapılıyor. Özgürlüğün tadını çıkarmaya çalıştım. İstediğin zaman istediğin yere gidebiliyorsun, kimse seni izlemeden ya da yanında yörende dolaşmadan istediğini yapabiliyorsun, kelepçesiz dolaşabiliyorsun. Bunlar 40 yıldır hissetmediğim duygular. Ağaçları ve yeşil otları 40 yıldır görmemiştim. Yalnızca demir parmaklıklar, kapılar, beton duvarlar, dikenli teller... Alıştığımız ve gördüklerimiz yalnızca bunlardı. Asfaltta ya da toprak yolda yürümek bile benim için ilginç oldu. Kişinin, uzun yıllar hapis hayatından sonra özgürlüğü ve insan olduğunu hissetmesi yeni ve tarifi zor duygular.”