40 yıllık sessizliğe kınama

Filistin’in Beyrut Büyükelçisi Eşref Debbur, dünyanın, 40 yıldır İsrail’den hesabı sorulamayan Sabra ve Şatilla katliamı karşısındaki sessizliğini kınadı.

Filistin’in Beyrut Büyükelçiliğinde Sabra ve Şatilla katliamının 40. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Filistin’in Beyrut Büyükelçisi Debbur, İsrail’in, katliamı araştırmak üzere kurmak zorunda kaldığı komisyonun, Şubat 1983’te yayımladığı raporda, dönemin Savunma Bakanı Ariel Şaron’u, katliamın sorumluları arasında gösterdiğini hatırlattı. Debbur, uluslararası toplumun, 40 yıldır İsrail’den hesabı sorulamayan Sabra ve Şatilla katliamı karşısındaki sessizliğini kınayarak, “bu gaspçı işgalci karşısında seslerin yükseltilmesi ve katliamın 40. yılında bu suç dosyasının açılması” çağrısında bulundu. AA

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