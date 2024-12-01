422 gündür saldırı altındaki Gazze'de İsrail katliamı artarak devam ediyor!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 422 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 47 kişi şehit oldu, 108 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 429'a, yaralı sayısının da 105 bin 250'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 192'ye yükseldi Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi. Kudüs Haber Ajansında çalışan Ahmed Salah'ın İsrail'in saldırılarında öldüğü aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 192'ye ulaştığı belirtildi. İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast düzenlemesinin şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu. AA

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