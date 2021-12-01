"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

5 aylık Vida Cindi de Belarus-Polonya sınırında bekliyor...

01 Aralık 2021, Çarşamba 18:09
Avrupa'ya göç için Belarus-Polonya sınırında takılıp kalan yolcuların en küçüğü 5 aylık Vida Cindi, 7 kişilik ailesiyle zorluklar içinde Almanya’ya gideceği günü bekliyor.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesinde geçici olarak hazırlanan lojistik merkezindeki kapalı alanda, çoğunluğu Irak’tan gelen ve Avrupa’ya geçme arayışında olan yaklaşık 2 bin kişi bekleyişini sürdürüyor.

Bu insanların arasında en dikkat çekeni ise Kuzey Irak’ın Zaho şehrinden çıkıp Almanya yoluna düşmüş Cindi ailesi.

Hugir Cindi (26), ülkedeki PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin baskısından yorulup daha müreffeh bir hayat yaşamak için Almanya’ya gitmeye karar verdi.

Cindi, 27 yaşındaki eşi Nesrin ve artık 5 aylık olan kızı Vida’yı da yanına alarak bir ay önce Belarus’un başkenti Minsk’e geldi. Cindi, eskiden Peşmerge olan 57 yaşındaki babası Ali, 41 yaşındaki annesi Fatma, 24 yaşındaki erkek kardeşi Karivan, 9 yaşındaki erkek kardeşi Yaman ve 12 yaşındaki kız kardeşi Dahas’ı da beraberinde getirdi.

Kucaklarında Vida ile Minsk’ten Belarus’un Polonya sınırındaki ormanlık alana gelen Cindi ailesi, günlerce burada bekledikten sonra başka bir grup ile ırmaktan geçerek Polonya topraklarına girdi.

Ancak Polonya güvenlik güçlerine yakalanan Cindi ailesi tekrar Belarus topraklarına geri itildi. Birkaç denemede daha bulunan aile, Polonya topraklarına girdi ancak her defasında geri gönderildi. Nihayet imkanları biten Cindi ailesi, kendileri için ayrılan kapalı alana geçti.

Kapalı alanda kurdukları iki kamp çadırına ve açık alana yerleşen Cindi ailesi, Belarus halkı ve Belarus Kızılhaçı tarafından sağlanan yastık-yorgan gibi insani yardımlarla bir yaşam alanı oluşturmuş durumda.

Sabah ve öğlen olmak üzere günde iki defa yemek dağıtımından faydalanan aile, küçük Vida sayesinde kendilerine verilen önceliklerden yararlanıyor. Sıra beklemeden dışarda kurulan yemek çadırına kucağında Vida ile giden Nesrin ve Hugir, yardım kuruluşlarının getirdiği her türlü yardımdan faydalanabiliyor.

Sağlık ekiplerinin ihtiyaç halinde kontrollerini yaptığı Vida, kalabalıktan dolayı ve sessiz ortam olmadığı için gece uyku sorunu yaşıyor. Aile çadır önünde kurduğu alanda günlük sıradan bir hayat yaşamaya çalışsa da yüzlerce kişinin bulunduğu mekan buna müsaade etmiyor.

PKK ve DEAŞ terör örgütünün baskısı yollara düşürdü

Hugir Cindi, Irak’ta PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin tehlikesinden ve baskısından dolayı kalamayacaklarını, Irak’tan çıkalı 35 gün olduğunu anlattı.

Belarus-Polonya sınırındaki ormanda 20 gün kadar yaşadıklarını, sonra yemeksiz susuz kaldıklarını söyleyen Cindi, Polonya’ya geçmeye çalıştıklarını aktardı. Cindi, “Polonya’ya 2-3 sefer geçtik ama geri getirdiler.” dedi.

Küçük Vida’nın bu yolculukta da zorluk çektiğini dile getiren Cindi, “Süt yoktu, sıcak ortam yoktu. Sınır boyunda da 5 gün kaldık. Sonra buraya (lojistik merkeze) geldik.” ifadelerini kullandı.

Vida’nın küçük olması nedeniyle kendilerine Belaruslu yetkililerinin kolaylık sağladığını aktaran Cindi, “Burada yaşam biraz zor. Her şeyi veriyorlar ama ev gibi değil. Kalabalıkta çadırda uyumak, yemek yemek zor. Benim küçücük bir çocuğum var.” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin kendilerine oturum vermesini isteyen Cindi, “Biz burada bir ay daha kalamayız. Burada kalmak çok zor. Her şey var, yemek var ama ev gibi yatak yok. Bu şekilde böyle devam edemeyiz.” dedi.

Kamptaki en küçük bebek Vida

Vida’nın annesi Nesrin ise kaldıkları alanda günlerinin çocukla beraber çok zor geçtiğini dile getirerek, Irak’taki evlerini özlediğini ancak geri dönmek istemediğini vurguladı.

Avrupa’ya gitmek istediğini belirten Nesrin, kamptaki en küçük bebeğin Vida olduğunu söyledi. Etrafındaki kişilerin Vida’yı çok sevdiklerini ifade eden Nesrin, bakımına ise ailede herkesin yardım ettiğine dikkati çekti.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Daha sonra bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB: Kararlı ve güçlü şekilde Ukrayna ile birlikteyiz

    5 aylık Vida Cindi de Belarus-Polonya sınırında bekliyor...

    Muş'taki evlat nöbetine 1 aile daha katıldı: "7 yıldır oğlumdan haber alamıyorum"

    Asgari ücrete ilişkin ilk toplantıdan ilk mesajlar

    'Son yılların en büyük can kaybı'nın görüldüğü Manş Denizi'ndeki insani krize çözüm aranıyor

    Omicron varyantı Suudi Arabistan'da da tespit edildi

    Ukrayna, Rusya'ya karşı 'caydırıcılık paketi' istiyor

    Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

    DSÖ'den 60 yaş üstüne uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin

    ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde orman yangını

    Asgari ücret toplantısı bugün gerçekleştirilecek

    Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

    Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Asgari değil, insana yakışır bir ücret olsun

    Yurt genelinde hava durumunun gidişatı hakkında açıklama

    Bir doktora bin hasta

    Mavi Marmara icradan satıldı

    Kurdaki artışla bütçe 'çöp'e gitti

    Bu gidişle simit 5 lira olur

    AB, Çin’e yaptırım kararını uzattı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Özdoğan nihayet! Sıra diğerlerinde...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bazıları neden savruluyor?
    Genel

    Mustafa Sungur’dan Başbakana mektup
    Cevher İLHAN

    Ve “başörtüsü helâlleşmesi”
    Ahmet BATTAL

    İslam, teslim ve temsil-2
    Faruk ÇAKIR

    Fırtına yıktı, ya deprem?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kader algımız ve yarınımız
    Risale-i Nur'dan

    Hangi şeye bakılırsa, tevhid sikkesi görünür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.