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25 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

5 bin 246 yolcu taşıyabilecek

25 Aralık 2023, Pazartesi 19:44
Çin’in ilk yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi Adore Magic City’nin deneme seferine başladığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua’nın haberine göre, dev yolcu gemisi 1300’ye yakın mürettebatı ve deneme seferine davet edilen farklı ülkelerden yolcularla Şanghay’dan demir aldı.  Geminin, 1 Ocak 2024’te ilk ticari seferine çıkması planlanıyor. Geminin, ticari sefer öncesinde bir deneme seferi daha yapması bekleniyor.  Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) bünyesindeki Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketi tarafından üretilen gemi, 323 uzunluğu ve 135 bin 500 ton ağırlığıyla, 5 bin 246 yolcu taşıma kapasitesine sahip.  2 bin 125 yolcu kamarasının bulunduğu 16 katlı dev gemide, 40 bin metrekare ortak yaşam ve rekreasyon alanı bulunuyor. İngiliz-Amerikan kurvaziyer operatörü Carnival için üretilen gemi, 4 Kasım’da şirkete teslim edilmişti.  Gemi, Japonya’dan Güneydoğu Asya’ya kadar olan bölgedeki kruvaziyer seferlerinde kullanılacak.

 

AA

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