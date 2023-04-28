5 bin 327 Mısır vatandaşı Sudan'dan tahliye edildi

Mısır, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan şu ana kadar 5 bin 327 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'dan tahliye çalışmaları kapsamında dün 1365'i kara, 1283'ü hava yoluyla olmak üzere 2 bin 648 Mısırlının daha ülkeye getirildiği belirtildi. Böylece Sudan'dan şu ana kadar tahliye edilen Mısırlıların sayısının 5 bin 327 kişiye ulaştığı aktarılan açıklamada, tahliye için toplamda 23 uçağın kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca halihazırda tahliye bekleyen 1000'i aşkın Mısır vatandaşına sağlanan gıda ve sağlık hizmetinin de aksatılmadığı kaydedildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Sudan'da 10 binden fazla Mısır vatandaşı yaşıyor. Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü. AA

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