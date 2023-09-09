5 çocuğuyla 13 gün boyunca su ve yiyecek için yürüdü

Somali'de kuraklık nedeniyle evini terk eden anne Mamo Shariifo, su ve yiyecek bulabilmek için 5 çocuğuyla 13 gün boyunca kampa yürümek zorunda kaldı.

Somali’de kuraklık nedeniyle evini terk eden anne Mamo Shariifo, su ve yiyecek bulabilmek için 5 çocuğuyla 13 gün boyunca kampa yürümek zorunda kaldı. Ülkede kuraklık sebebiyle çiftçilik ve hayvancılığı bırakan ve her şeyini kaybeden aileler, kendilerini misafir eden derme çatma kamplara ulaşmak amacıyla günlerce süren uzun yolculuğa çıkıyor.Aşağı Şabel ilinde yaşayan ve kuraklık yüzünden çiftliğini ve tüm mahsulünü kaybeden 50 yaşındaki Shariifo ve ailesi, kırsal bölgelerden şehirdeki kamplara kaçan yüz binlerce kişiden sadece birkaçı.

YOLDA BAZI EVLER YARDIMCI OLDU

Başkent Mogadişu’nun dışındaki Tareedisho Kampı’nda sona eren zorlu yolculuğunu anlatan Shariifo, yolculuğa başlarken yanlarında hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Anne Shariifo, yol boyunca karşılarına çıkan evlerden kendilerine el uzatıldığını belirterek, “Yolda bazı aileler birer bardak çay veriyor, bazıları çorba, bazıları da gece yemeklerinden kalanları. Çocuklarım aç olduğu için evlerin kalan yemeklerini yiyorduk.” dedi. Kampa ulaşabilmek için 5 çocuğuyla 13 gün boyunca yürümek zorunda kaldıklarını ifade eden Shariifo, parası olan ailelerin yiyecek yardımları sayesinde çocuklarını bölgeye ulaştırmayı başardıklarını dile getirdi.