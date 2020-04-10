5 yaşındaki komşusundan ‘en güzel mektup’

İngiltere’nin Wolverhampton şehrinde beş yaşındaki bir kız çocuğunun koronavirüs salgınında sağlığından endişelendiği 93 yaşındaki komşusuna gönderdiği mektup sosyal medyada büyük yankı buldu.

BBC’nin haberine göre, Karin adlı çocuk, Ron isimli komşusuna bir gökkuşağı resmi çizip gönderdi ve altına şunları yazdı: “Merhaba, benim adım Karin. Beş yaşındayım. Koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorundayım. Sadece iyi olduğundan emin olmak istedim. Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana bir gökkuşağı çizdim. Yazabilirsen lütfen bana yaz. 9 numaradaki komşun.” Aynı sokakta 24 numarada oturan Ron, Karin’in mektubuna yanıt verdi ve gökkuşağı resmini penceresine astı. Ron mektubunda şöyle dedi: “Merhaba Karin. Mektubuna ve hatırımı sormana çok sevindim. Senin gibi ben de dışarı çıkamıyorum, bu yüzden beni düşündüğün için çok memnun oldum. Benim adım da Ron. 1955’te bu sokağa ilk ben taşındım ve o zamandan beri de buradayım. Koronavirüste durum çok kötü. Virüsü yenmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Umarım hepimiz bunu sağlıklı bir şekilde atlatırız. 24 numaradan Ron.” İki mektup da Twitter’da yayımlandı. Karin’in annesi Gupreet Tiwana, İngiliz ITV televizyonuna “Karin mahallemizdeki 9 yaşlı insana mektuplar gönderdi ve hepsinden çok güzel cevaplar aldı” dedi.