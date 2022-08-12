500 yılın en kurak yılı

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (EC-JRC) son 500 yılın en kurak yılının yaşanıyor olabileceğini açıkladı.

Avrupa'da büyük kuraklık krizi kapıda

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Merkez, kuraklığın daha da şiddetleneceği ve kıtanın yüzde 47’sini etkileyebileceği öngörüsünde bulundu. Merkezin tahminleri, araştırmacı Andrea Toreti tarafından yapılan bir video konferansla açıklandı. Toreti, bu yıl yaşanan kuraklığa işaret ederek “Olaylar henüz devam ettiğinden tam anlamıyla analiz edemedik, ancak deneyimlerime dayanarak bunun 2018’de yaşanandan daha aşırı olduğunu düşünüyorum” dedi.

AVRUPA’NIN HER YERİNDE YAŞANACAK

2018’deki kuraklığın 500 yıl öncesine kadar bir benzerinin yaşanmadığına dikkat çeken Toreti’ye göre şimdi endişeye sebep olan sorun, batı ve orta Avrupa ile İngiltere’de önümüzdeki üç ay içinde de kurak koşulların devam edebileceğine dair yüksek risk bulunması. Kuraklıktan etkilenen ve su kaynakları azalan alanların artacağını öngören Toreti, tehlikenin azaltılması için etkili önlemlerin alınmaması halinde kuraklığın yoğunluğu ve sıklığının kuzey-güney farketmeksizin Avrupa çapında büyük ölçüde artacağı öngörüsünde bulundu.