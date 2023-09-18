5000 kişinin ölümüne sebep olan Sudan'daki çatışmalar durmuyor

Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'ın başkenti Hartum'da, bazı binalar vuruldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hartum'da vurulan Adalet Bakanlığı, başbakanlığa bağlı Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı ile Nil Petrol şirketi binalarından dumanların yükseldiği görüldü.

Hükümet binaları, bankalar ve üniversitelerin bulunduğu Hartum merkezinde, 6. ayına giren ordu ve HDK arasındaki çatışmalar arttı.

Yerel basında yer alan haberlerde HDK'nin dün, Hartum'daki Ordu Genel Komutanlığı, Bahri'deki Sinyal Birliği ile Umdurman'daki Mühendisler Birliği karargahına ağır saldırılar düzenlediği belirtildi.

Ordu, saldırısını püskürttüğü HDK'nin onlarca ölü ve yaralı dahil ağır kayıplar verdiğini duyurdu.

HDK, orduyu suçluyor

HDK'den yapılan açıklamada, binaların vurulmasında ordu suçlanarak, "milis uçaklarının, Hartum'un altyapısını ve yaşam bölgelerini yok etmek amacıyla kasıtlı olarak bombalamaya devam ettiği" iddiası yer aldı.

Açıklamada, "Adalet Bakanlığı, Vergiler Dairesi, Standartlar ve Metroloji Teşkilatı ve Nil Petrol Şirketi kulesinin yanı sıra kalabalık alanların ve pazarların patlayıcı varillerle kasıtlı olarak bombalanması devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletlere göre en az 5 bin kişinin öldüğü ve 12 bin kişinin yaralandığı çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan etmesi, vatandaşlara karşı yaptıkları ağır ihlaller ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote etmesi gerekçesiyle HDK'yi feshetme kararı almıştı.