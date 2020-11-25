538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan işkadını Derya Taşkın, ülkede resmi olarak başkanı seçen 538 seçiciler kurulu üyeliğine Demokrat parti adına görevlendirilen ilk Türk kökenli Amerikalı oldu.

Taşkın, ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris için New Jersey eyaleti adına oy kullanacak 14 delegeden biri seçildi. Taşkın, yaklaşık 25 yıldır Amerika’da yaşadığını, uzun yıllar Demokrat Parti içinde değişik pozisyonlarda aktif olarak çalıştığını belirtti. Taşkın, ‘’Bu göreve gelecek kişileri eyalet parti yönetimi seçiyor. Benim seçilmem de bir günde olmadı, 10 yıllık bir parti geçmişimin sonucu, partimin bana duyduğu güvenle delege seçildim.’’ ifadelerini kullandı. AA

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