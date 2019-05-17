550 binden fazla sivil yerinden oldu

Suriye’deki Beşşar Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018’den bu yana ateşkesi ihlâl ederek düzenledikleri saldırılar dolayısıyla bölgeden göç etmek zorunda kalanların sayısı 553 bin 444’e ulaştı.

Yerlerinden edilen siviller, bombardımanın bitmesini ve evlerine dönmeyi bekliyor. Esad rejimi askerleri ve onlara yardım eden İran destekli terörist gruplar ile Rusya’nın İdlib ve Hama illerine 25 Nisan’dan bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılardan kaçan sivillerin büyük kısmı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına sığındı. AA

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