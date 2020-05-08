6 Hafter milisi daha Libya Ordusuna teslim oldu

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, başkent Trablus’un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü’nde bulunanların, Libya ordu birliklerine teslim olmaya başladığını duyurdu.

Libya Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatiyye Hava Üssü’ndeki Hafter’e bağlı 6 milis, bölgede bulunan Tümgeneral Usame Cuveyli komutasındaki Libya Ordu birliklerine teslim oldu." İfadelerine yer verildi. Libya Ordusu geçen salı günü üsse başlattığı operasyon çerçevesinde, bölgeyi tamamen ablukaya almıştı. Libya Ordusu “Barış Fırtınası” operasyonunun başladığı geçen 25 Mart’ta üssün bazı bölümlerinde kontrolü ele geçirmişti. AA

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