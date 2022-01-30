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30 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

6’sı çocuk 12 Filistinliye gözaltı

30 Ocak 2022, Pazar 13:30
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te 6’sı çocuk olmak üzere 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Bu gece, Et-Tur ile İseviyye mahallelerinin 12 sakini, geçen hafta Doğu Kudüs’te yaşanan olaylara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, 12 Filistinlinin gözaltına alınmasının, İsrail polisince son günlerde Doğu Kudüs’te gerçekleştirilen diğer gözaltı operasyonlarının bir parçası olduğuna vurgu yapıldı. Öte yandan İsrail’in Kanal14 tele- vizyonunun haberinde, gözaltına alınan Filistinlilerden 6’sının 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. 

Haberde ayrıca son günlerde gözaltına alınan 13 Filistinlinin gözaltı süresinin İsrail mahkemesince uzatıldığı kaydedildi.

AA

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