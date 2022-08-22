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23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

6 yıl aradan sonra Tahran’a elçi

22 Ağustos 2022, Pazartesi 22:54
Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi’nin, önümüzdeki günlerde İran’ın başkenti Tahran’a döneceği açıklandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi’nin 6 yıl aradan sonra, önümüzdeki günlerde İran’ın başkenti Tahran’a döneceği ifade edilerek, hareketin BAE’nin iki ülkenin ve bölgenin ortak çıkarları için İran ile ilişkileri güçlendirme çabalarıyla uyumlu olduğu vurgulandı.

İlişkiler maslahat güzar seviyesindeydi

Suudi Arabistan’ın Ocak 2016’da aralarında Suudi Arabistan vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr’in de bulunduğu 47 kişinin idam cezasının infaz edildiğini duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu idamlara tepki göstermişti.

İran’daki protestolar sırasında Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası ateşe verilmişti. Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan İran’la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti.

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