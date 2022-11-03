6 yılda 20 bin m² hayalet hayalet ağ Çanakkale Boğazı'ndan çıkarıldı

"Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında Çanakkale Boğazı 6 yılda yaklaşık 20 bin metrekare hayalet ağdan temizlendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce 2014 yılında başlatılan "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 2016'da 2 bin 670 metrekare, 2017'de 11 bin metrekare, 2018'de 3 bin 750 metrekare, 2021'de ise yaklaşık 500 metrekare hayalet ağ bertaraf edildi. Ayrıca, 2020'de 2 bin ahtapot tuzağı ve 3 algarna denizden çıkarıldı.

Müdürlüğe ait "Kontrol 17" hizmet botu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Arama Kurtarma Timi, terk edilmiş av araçlarının temizlenmesi faaliyetine devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, gazetecilere, atık av araçlarının toplanmasına yönelik projenin yaklaşık 6 yıldır başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Denizlerde balıkçıların avcılık esnasında bazen kaza ile suya ağlarını düşürebildiğini, kimi zaman başka nedenlerden dolayı kasıtlı olarak bırakılabildiklerini belirten Karadağ, "Bu ağlar zamanla denizin dibindeki biyolojiyi ciddi anlamda bozuyor, ekonomik kayıplara sebep oluyor. Aynı zamanda o bölgede ciddi anlamda bir çevre kirliliğine neden oluyor." diye konuştu.

Karadağ, balıkçılardan ağlarını düşürdüklerinde ya da hayalet ağları gördüklerinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine haber vermelerini istedi.

Çanakkale Boğazı, adaların çevresi ve Çanakkale'nin Marmara Denizi'ne açılan sahalarında 41 lokasyondaki dalışlar sonucu 500 bin metrekarelik alanın tarandığı bilgisini veren Karadağ, "Bu alanlarda da yaklaşık 20 bin metrekarelik hayalet ağı denizin dışına çıkardık. Aynı zamanda 2 bin ahtapot tuzağı dediğimiz av malzemesini denizin dışına çıkararak bu projeyi devam ettirdik." bilgisini verdi.

Karadağ, denizlerin hayalet ağlardan temizlenmesi ve gelecek kuşaklara daha temiz bir deniz bırakılması adına yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.