622 Yahudi yerleşimci daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Hamursuz Bayramı dolayısıyla son üç günde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısının 1728'e ulaştığını açıkladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin koruması altında bugün 622 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girdi. Açıklamada, Hamursuz Bayramı dolayısıyla son üç günde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin sayısının 1728'e ulaştığı kaydedildi. İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'daki Filistinlileri zorla alandan çıkarmış ve Filistinliler için Aksa'ya girişleri kapatmıştı. İsrail polisinin yoğun koruması eşliğinde hareket eden fanatik Yahudi yerleşimci grupları Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Hamursuz Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin baskınları arttı Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Aksa’ya yönelik baskınlarını artırırken, Yahudi yerleşimci grupların baskınlarına İsrail polisi eşlik ediyor. İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. İsrail polisi, yerleşimcilerin baskını öncesinde Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermiyor. AA

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