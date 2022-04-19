"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

622 Yahudi yerleşimci daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

19 Nisan 2022, Salı 14:03
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Hamursuz Bayramı dolayısıyla son üç günde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısının 1728'e ulaştığını açıkladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin koruması altında bugün 622 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girdi.

Açıklamada, Hamursuz Bayramı dolayısıyla son üç günde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin sayısının 1728'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'daki Filistinlileri zorla alandan çıkarmış ve Filistinliler için Aksa'ya girişleri kapatmıştı.

İsrail polisinin yoğun koruması eşliğinde hareket eden fanatik Yahudi yerleşimci grupları Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Hamursuz Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin baskınları arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Aksa’ya yönelik baskınlarını artırırken, Yahudi yerleşimci grupların baskınlarına İsrail polisi eşlik ediyor.

İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. İsrail polisi, yerleşimcilerin baskını öncesinde Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermiyor.

AA

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    622 Yahudi yerleşimci daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Lavrov: Ukrayna'daki ''özel askeri operasyon'' devam edecek

    Avrupa Birliği: Rusya'nın sivillere saldırılarını kınıyoruz

    'Müzakere süreci bugün çok daha karmaşık hale geldi'

    Sessiz kalındıkça İsrail zulmü bitmez

    Avustralya Nur Vakfı gençleri iftarda buluştu

    Rus saldırılarında 205 çocuk öldü

    Kovid-19’da ‘endemi süreci’ başladı

    Son 24 saatte 19 kişi vefat etti, 4542 kişinin testi pozitif çıktı

    Galatasaray evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı

    MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama

    İstanbul depreminde en çok etkilenecek ilçeler

    Kazandere Barajı taştı

    Bu kuyruklar da mı balon?

    Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

    Uysal, liderler turuna CHP ve SP ile başladı

    Türkiye’den İsveç’teki küstah provokasyona tepki

    6’lı masada 8 seçenek

    Arınç’tan AKP’li vekile sert sözler

    Mescid-i Aksa’ya her gün baskın - İsrail, ayrıca Harem-i İbrahim Camisi’ni de kapattı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör iftirasını reddeden kararlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Boş konuşmayı bırakın; bir lisân öğrenmeye bakın
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Başgil’in tespiti
    Ahmet BATTAL

    Bilgi tekeli ve devletin menhus eli
    Cevher İLHAN

    Beşinci yılında “tek kişilik yönetim”in iflası
    Ali FERŞADOĞLU

    Hiç böyle bir niyetle namaza durdunuz mu?
    Rüstem GARZANLI

    Ramazan’da dışarıya çıkmamaya özen gösterirdi
    Hasan ŞEN

    Hulûsi Ağabey (Yahyagil)
    Cenk ÇALIK

    “Ben oruçluyum!” nasıl anlaşılmalıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.