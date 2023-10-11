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11 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinli sayısı 20'ye yükseldi

11 Ekim 2023, Çarşamba 01:45
İsrail güçlerinin, Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırıdan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 20'ye yükseldi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdüğü bildirildi.

Filistin Kızılayından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Tulkerem'e bağlı Baka beldesinde bir Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Aynı kurum tarafından yapılan başka bir açıklamada da Eriha'da göğsünden ve bacağından gerçek mermiyle yaralanan ve durumu kritik olan bir Filistinlinin sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırıdan bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin kurşunuyla ölen Filistinlilerin sayısı 20'ye yükseldi.

Öte yandan, El Halil ve Selfit'te binlerce kişi, İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinlinin cenaze törenine katıldı.

Beyt Emr beldesinde de öldürülen 2 Filistinli için cenaze töreni düzenlenirken, İsrail güçleri ile cenaze törenine katılan Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Görgü tanıkları, çıkan arbedede İsrail güçlerinin müdahalesiyle yaralanmaların meydana geldiğini ve bir kişinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

El Halil'in kuzeyindeki el-Arub Mülteci Kampı'nda binlerce kişinin katılımıyla dün İsrail askerlerinin öldürdüğü 19 yaşındaki Muhammed Macih Hamad'ın cenazesi toprağa verildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların başlamasının ardından Batı Şeria'da da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar meydana gelmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin öldüğü, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin öldüğü, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

AA

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