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2 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

7 Rus bankası AB tarafından SWIFT'ten çıkarılacak

01 Mart 2022, Salı 23:30
Avrupa Birliği, 7 Rus bankasını uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarmak için hazırlıklar yapıyor.

Politico internet sitesinin haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak ekonomik yaptırımlar kapsamında AB, bazı Rus bankalarının uluslararası finans sistemiyle bağlantısını kesecek adım atacak.

 

AB Komisyonu, ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda SWIFT'ten çıkarılması planlanan Rus bankalarını içeren bir liste hazırladı.

Listeyi, AB üyesi ülkelerin temsilcileri bugün gerçekleştirdikleri toplantıda değerlendirildi.

Listede, Rusya'nın ikinci önemli bankası VTB'nin yanı sıra Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank ve VEB yer alıyor.

Söz konusu 7 bankanın SWIFT sisteminden atılması planlanıyor ancak Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile enerji sektörüne yakın bağı olan ülkenin üçüncü büyük bankası Gazprombank listede yer almıyor.

Polonya ve Estonya gibi bazı AB üyesi ülkeler, söz konusu listeyi yetersiz buluyor ve kapsamın genişletilmesini istiyor.

AB ülkeleri, doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını ve petrolünün de 4'te birini Rusya'dan sağlıyor. Enerjideki bu bağımlılık, bazı AB üyesi ülkelerin Rusya'nın vereceği olası karşılıktan çekinmelerine neden oluyor.

Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferleri SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) sistemi aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Belçika merkezli SWIFT, finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

Halihazırda 200'den fazla ülke ile 11 binden fazla finans kurumunun bağlı olduğu SWIFT ile dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor.

Rusya'nın söz konusu sistemden çıkarılması, Rus bankalarının ülke dışı ticari işleminin zorlaşması anlamına geliyor.

Batılı ülkeler, geçmişte benzer biçimde İran'ı SWIFT'ten çıkarmıştı. İran, söz konusu sistemin dışında olduğu için petrol gelirlerini tahsil etmekte ve ticari ödemelerde zorluklar yaşamış, ülke ekonomisinde çeşitli sıkıntılara yol açmıştı.

AA

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