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17 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

7 yıl sonra sahiplerine kavuştu

16 Aralık 2022, Cuma 18:00
ABD’nin Teksas eyaletinde bir köpek sahiplerinden kaçtıktan 7 yıl sonra Florida’da bulundu.

BBC’nin haberine göre, Florida’daki bir hayvan barınağından Jazzy isimli köpeğin 7 yıl sonra sahiplerine kavuştuğu bildirildi. Orange County Hayvan Hizmetlerinin Jazzy’i bir otelde terk edilmiş halde bulduğunda zar zor yürüyebildiği belirtildi. Yetkililer, Jazzy’nin mikroçipini kontrol ettiğinde sahiplerinin Teksas’ta yaşadığını buldu. Barınağın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ailenin Jazzy’nin bulunduğunu öğrendiğinde “büyük bir şok” yaşadığı belirtildi.

Sahipleri, Jazzy’nin 7 yıl önce, beş yaşındayken havai fişeklerden ürküp kaçtığını ama onu aramaktan hiç vazgeçmediklerini söyledi. Haberi alan sahipleri, birkaç gün içerisinde Texas’tan Florida’ya uçarak Jazzy’i almaya gitti. Barınak yetkilileri, “Jazzy’nin sahibinin sesiyle canlanmasını izlemek inanılmazdı. Sahibinin elini tekrar tekrar yaladı ve vücudunu ona olabildiğince yaklaştırdı.” dedi. Köpeğin Orlando’ya nasıl geldiği veya 7 yıl boyunca nerede ve nasıl yaşadığı bilinmiyor.

AA

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