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6 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

7 yılda 8700 Filistinli hakkında gözaltı kararı

06 Mart 2022, Pazar 12:00
İsrail makamlarının, idari tutukluluk uygulamasıyla son 7 yılda 8 bin 700 Filistinliyi gözaltına alma kararı çıkardığı bildirildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle ilgili çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Kulübü tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla Filistinlilere yönelik gözaltı kararlarına dikkat çekildi.

Raporda, idari tutukluluk kapsamında 2015 yılından bu yana Filistinlilere yönelik 8 bin 700 gözaltı kararı çıkardığı ifade edildi.

Bahsi geçen gözaltı kararlarının kadın ve çocuklar da dahil, Filistin toplumunun tüm kesimlerini kapsadığına işaret edilen raporda, "Bu suç İsrail mahkemelerinin katkılarıyla işlendi." denildi.

Halihazırda İsrail hapishanelerinde 500'e yakın Filistinli idari tutuklu olduğu aktarılan raporda, Filistinli tutukluların yıllardır İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı verdiği mücadelesini sürdürdüğüne işaret edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin "idari tutukluluk" uygulamasına karşı 2011-2021 yıllarında 400'den fazla bireysel açlık grevinin yanı sıra 2014 yılında 62 gün süren bir toplu greve gidildiği hatırlatıldı.

Raporda, Filistinli tutukluların İsrail idari tutukluluk uygulamasına tepki olarak 64 günden mahkemeyi boykot boykotunun sürdüğü ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

AA

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